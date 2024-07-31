Niğde’de kayadan düşen dağcı hayatını kaybetti

Emli Vadisi'nde 4 kişilik ekiple tırmanış yapan dağcı Ö. Ç. (43), yaklaşık 20 metre mesafeden düşerek hayatını kaybetti. Çamardı İlçesi Çukurbağ köyü Emli Vadisi'nden Kale Tepe bölgesine 4 kişilik ekiple tırmanış yapan 43 yaşındaki dağcı Ö. Ç., tırmanış esnasında kullandığı ipten tutunamayarak yaklaşık 20 metre mesafeden kayalık zemine düştü. Düşme sonucu yaralandığı ihbarı alınması üzerine olay yerine Niğde Valiliği AFAD, UMKE ve Niğde JAK Timi gönderdi. Kale tepe olarak bilinen bölgeye ulaşan ekipler Ö.Ç yi dağdan indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.

Çamardı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 43 yaşındaki Ö.Ç adlı dağcı yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.