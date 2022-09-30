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Giriş Tarihi: 30.9.2022 17:57

Niğde'de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini 10 yerindeli baıçaklayarak öldürdü

Korkunç olay Niğde'de yaşandı. Bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

İHA
Niğde’de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini 10 yerindeli baıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgiye göre, Merkez Nar Mahallesi'nde Mehmet B. (30), 10 gün önce boşanmak için anlaşmaya vardığı eşi Kiraz B.'yi (22) görüşmek için çağırdı.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Aralarında çıkan tartışma sonrasında Mehmet B., Kiraz B.'yi 10 yerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

1 ÇOCUK ANNESİ KADIN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 çocuk annesi talihsiz kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan katil zanlısı koca ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Niğde'de koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşini 10 yerindeli baıçaklayarak öldürdü
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