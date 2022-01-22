Haberler Yaşam Haberleri Niğde'de korkunç kaza! Anne ve kızı öldü, 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 22.1.2022 18:31 Son Güncelleme: 22.1.2022 18:33

Niğde'de korkunç kaza! Anne ve kızı öldü, 6 kişi yaralandı

Niğde’de korkunç kaza! Anne ve kızı öldü, 6 kişi yaralandı

Niğde'de, tırın arkadan çarptığı otomobilde Kemal Ay (58) ile eşi, oğlu ve 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma (28) ve torunu Seda (7) Ay ise hayatını kaybetti.

Kaza, Adana-Niğde otoyolu Eminlik yol ayrımında meydana geldi. N.T. yönetimindeki 33 AGE 235 plakalı TIR, Kemal Ay'ın kullandığı 01 CCY 33 plakalı otomobile arkadan çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki sürücü Ay ile eşi, oğlu, 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma ve torunu Seda Ay ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrası 6 yaralıyı ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve kızın cansız bedenleri ise Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde'de korkunç kaza! Anne ve kızı öldü, 6 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA