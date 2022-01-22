Niğde’de korkunç kaza! Anne ve kızı öldü, 6 kişi yaralandı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobildeki sürücü Ay ile eşi, oğlu, 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma ve torunu Seda Ay ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrası 6 yaralıyı ambulanslarla Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Anne ve kızın cansız bedenleri ise Ulukışla Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.