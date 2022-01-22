Niğde’de korkunç kaza! Anne ve kızı öldü, 6 kişi yaralandı

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobildeki sürücü Ay ile eşi, oğlu, 3 torunu yaralanırken, gelini Fatma ve torunu Seda Ay ise yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.