Niğde’de meşrubat fabrikasında zehirleme olayında 2 kişi gözaltına alındı

Niğde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir gazoz fabrikasında atık su tankını temizlemek için kazana giren işçiler kimyasal temizlik maddesinin tepkimesi sonucu zehirlenmişti. Temizlik için kazana ilk giren Faruk Sert (35) adlı işçi kullanılan temizlik maddesi kimyasalından etkilenince, kazan içerisinde fenalaştı. Durumu fark eden Ufuk Kılıçarslan(29) adlı işçi de onu kurtarmak için kazana girmeye çalışırken kazanın içerisine düşmüş ve her iki işçide olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ölen işçiler kazandan oksijen kaynağı kesilerek çıkarılmıştı. Olayda B.Ş.(46), D.C.(43) ve O.B.(53) adlı işçiler de kimyasaldan etkilenerek Niğde Üniversitesi Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Kimyasaldan fazla etkilenen Durmuş Cebenay'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay ile ilgili Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Kazan içerisinde kimyasaldan etkilenen 2 işçinin hayatını kaybetmesi sonucu şirketten 2 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.