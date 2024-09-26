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Giriş Tarihi: 26.9.2024 13:54

Niğde'de minibüs takla attı: 4'ü çocuk 5 yaralı!

Korkunç kaza Niğde'de yaşandı. Ehliyetsiz Mehmet A.'nın (17) kullandığı minibüs, takla attı. Kazada sürücü ile birlikte 5 kişi yaralandı...

DHA
Niğde’de minibüs takla attı: 4’ü çocuk 5 yaralı!

Kaza, sabah saatlerinde Çiftlik-Yeşilgölcük kara yolu Tırhan köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet A.'nın kontrolünü yitirdiği 25 ACU 078 plakalı minibüs, takla atarak tarlaya savruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet A., araç içerisinde bulunan Ayşe A. (43), Halil A. (10), Elif Nur A. (6) ve Eylül A. (4) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Mehmet A.'nın ehliyetsiz olduğu belirlenirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Niğde'de minibüs takla attı: 4'ü çocuk 5 yaralı!
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