Niğde’de mumya operasyonu: Ortaçağ dönemine ait olduğu tespit edildi!

Bor ilçesine bağlı Kemerhisar kasabasında tarihi bir mumyayı satmaya çalışan şahısların olduğunu tespit eden Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adrese operasyon gerçrekleştirdi. Operasyonda, H.G. isimli şahsa ait ikamette yapılan aramada, ortaçağ dönemine ait olduğu belirlenen bir mumya ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

"Ülkemizin kültürel mirasının korunmasına yönelik özverili çalışmalarından dolayı jandarma teşkilatımıza teşekkür ediyor, başarılı operasyonları için kendilerini tebrik ediyoruz. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.