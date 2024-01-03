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Giriş Tarihi: 3.1.2024 14:18

Niğde'de otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var

Niğde'de korkunç bir kaza meydana geldi. Niğde-Adana Karayolu'nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

İHA
Niğde’de otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var

Kaza, Niğde-Adana Karayolu Seslikaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özdemir Ö. idaresindeki 51 LC 657 plakalı otomobil ile Mehmet Y. yönetimindeki 51 AF 747 plakalı kamyonet çarpıştı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde otomobil sürücüsü Özdemir Ö.'nün (81) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Y. ve Eyüp K. ise ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Niğde'de otomobil ile kamyonet çarpıştı! Feci kazada 1 ölü, 2 yaralı var
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