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Giriş Tarihi: 12.2.2022 20:28 Son Güncelleme: 12.2.2022 20:50

Niğde'de patlama: 2 yaralı

HAYRETTİN YENEL
Niğde’de patlama: 2 yaralı

Niğde'de gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

Patlamanın ardından olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama anında evde bulunan iki kadının yaralandı. Çeşitli yerlerinde yanık izleri olan kadınlara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Patlamanın etkisiyle birinci katta bulunan konutun giriş kapısı ile pencere çerçeveleri yerinden çıkarak etrafa savruldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın evde bulunan tüpgazdan sızan gazın sıkışmasından meydana geldiği belirtildi. Olayda yaralanan C.A ve K.Ö adlı 2 kadının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Niğde'de patlama: 2 yaralı
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