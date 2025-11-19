Haberler Yaşam Haberleri Niğde’de yaş pasta yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Giriş Tarihi: 19.11.2025 10:46

Niğde’de yaş pasta yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Niğde’de 6 öğrenci, tükettikleri yaş pasta nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, 75. Yıl Mehmet Göker Anadolu Tekstil Meslek Lisesi pansiyonunda meydana geldi.

Hayrettin YENEL
Niğde’de yaş pasta yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin akşam saatlerinde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikâyetleri yaşaması üzerine sağlık ekipleri okula çağrıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin M.D. (15), R.Ç. (16), R.D. (17), E.D. (16), M.Ç. (15) ve Y.Ç. (16) olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldığı belirtildi. Pastanın temin edildiği iş yerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı, aynı ürün üzerinden numune alınarak gıda güvenilirliğine yönelik laboratuvar analizlerinin başlatıldığı ifade edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Niğde’de yaş pasta yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz