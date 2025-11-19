Niğde’de yaş pasta yiyen 6 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin akşam saatlerinde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikâyetleri yaşaması üzerine sağlık ekipleri okula çağrıldı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerin M.D. (15), R.Ç. (16), R.D. (17), E.D. (16), M.Ç. (15) ve Y.Ç. (16) olduğu ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Niğde Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldığı belirtildi. Pastanın temin edildiği iş yerinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme yapıldığı, aynı ürün üzerinden numune alınarak gıda güvenilirliğine yönelik laboratuvar analizlerinin başlatıldığı ifade edildi.