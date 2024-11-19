Niğde’de yaşam merkezindeki şüpheli ölüme 14 tutuklama

Niğde'de faaliyet gösteren Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma altında olan engelli (M.Ç) adlı çocuğun ölümünün ardından kurumda yapılan incelemeler sonunda bakıcıların da çocuklara eziyet ettiğinin belirlenmesinin ardından 16 personel hakkında soruşturma başlatıldı.

Yapılan soruşturmanın ardından gözaltına alınan 16 personel den 14 ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanınca Niğde Valiliği konu ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Niğde Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada konu ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

"Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde koruma altında olan engelli (M.Ç) adlı çocuğumuzun 22 Temmuz 2024 tarihinde vefatıyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapılması ihtiyacı doğmuştur.22 Temmuz 2024 tarihinde saat 20:00 sularında sağlık durumu kötüleşen (M.Ç) adlı çocuğumuzun 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilmiş ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün saat 22:00 sularında maalesef hayatını kaybetmiştir. (M.Ç) adlı çocuğumuzun Otopsi raporunda epilepsi hastalığı ve gelişen komplikasyonlar sonucu vefat ettiği, travmatik bir etkiden dolayı olmadığı belirlenmiştir. Meydana gelen bu üzüntü verici olay sonrasında Valiliğimizce M.Ç adlı çocuğumuzun bakım sürecinde ihmal olup olmadığının tespiti ve konunun detaylı biçimde incelenmesi için muhakkik görevlendirilmiş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'ndan müfettiş talep edilerek, idari süreç başlatılmıştır. Merkezin geçmişe yönelik güvenlik kamera kayıtları incelenerek vefat eden ve adı geçen bakım merkezinde hizmet sunulan (15) çocuğumuz ile (1) yetişkin engelli vatandaşımıza yönelik görev ihmali, kötü muamele ve mahremiyet ihlali tespit edilmiştir. Bakım merkezinde çalışan (16) personel görevden uzaklaştırılarak Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Adli soruşturma sürecinde benzer fiillerde bulunduğu tespit edilen toplam (26) bakım personeli hakkında adli işlem başlatılmış, bu kişilerden (14)'ü tutuklanmış, (12)'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Valiliğimizce yaşanan bu üzücü olayla ilgili süreç, en başından itibaren hassasiyetle ve yakından takip edilmiştir. Devam eden adli ve idari soruşturmaların sonuçları hakkında kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir."