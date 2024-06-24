Niğde’deki arazi kavgasında ölü sayısı 4’e yükseldi

Niğde'nin Merkeze bağlı Yıldıztepe Beldesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle Amca Nevzat Türk ile yeğeni Gökhan Türk arasında meydana gelen sözlü tartışmanın kavgaya ve silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu, amca Nevzat Türk yanında getirdiği tabanca ile yeğeni Gökhan Türk ve ailesinin üzerine kurşun yağdırmıştı.

Amca Nevzat Türk'ün silahından çıkan kurşunlar Gökhan Türk'e onun eşi Semiha Türk'e ve kızı Gizem Nazife Türk ile aynı aileden 3 kişiye daha isabet etmiş, olayda yaralanan Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişlerdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Gökhan Türk'ün eşi Semiha Türk(36) ve kızı Gizem Nazife Türk (17) doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybetmişti. 60 yaşındaki amca Nevzat Türk'te olayın hemen ardından kendi tabancası ile hayatına son vermişti. Olayda ağır yaralanan ve amcası ile tartışma sırasında kurşunların hedefi olan Gökhan Türk de (36) bugün vefat etti. Arazi kavgası sonucunda ölenlerin sayısı da 4'e yükseldi.

Anne Semiha Türk(36) ve Kızı Gizem Nazife Türk için bu gün Yıldıztepe Beldesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildiler. Yeğeni ve ailesine kurşun yağdırdıktan sonra dün kendi hayatına son veren 60 yaşındaki amca Nevzat Türk için de yine Yıldıztepe Beldesinde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı ve o da aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Olaydan hemen sonra önce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk tedavileri yapılan 1'i ağır toplam 2 kişinin tedavileri daha sonra Kayseri'ye sevk edilerek tedavilerine burada devam ediliyor.