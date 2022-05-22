Niğde’deki kazanın acısı Sakarya’ya da düştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Adana'daki gençlik şöleninden gece yarısı yola çıkan ve Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şarampole devrilen otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 41 kişide yaralandı.

KAZANIN ACISI SAKARYA'YA DA DÜŞTÜ

Kazada hayatını kaybeden ve Konya'daki üniversitelerde okuyan 3 öğrenciden biri Sakarya'nın Ferizli ilçesinde oturan Ahmet ile Şakire Küçük'ün 3 çocuğundan en küçüğü Ömer Faruk Küçük oldu.

ACI HABERİ ALAN AİLE YOLA ÇIKTI

Konya Selçuk Üniversitesi Mekatronik 2. sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle birlikte uzun yıllardan beri Ferizli'de yaşayan Ömer Faruk Küçük'ün babası Ahmet Küçük'ün uzun yıllardan beri Arabistan'da çalıştığı öğrenildi. Acı haberi alan baba Küçük, Arabistan'dan Sakarya'ya doğru yola çıktı. Anne ve büyük oğlu ise Ferizli'den Niğde'ye doğru yola çıktı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli'deki baba ocağında cenaze töreniyle ilgili gerekli çalışmalara başladı.