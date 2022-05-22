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Giriş Tarihi: 22.5.2022 15:47 Son Güncelleme: 22.5.2022 16:16

Niğde'deki kazanın acısı Sakarya'ya da düştü

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Niğde’deki kazanın acısı Sakarya’ya da düştü

AK Parti'nin Adana'daki gençlik programı dönüşü yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden 3 öğrenciden birinin acısı Sakarya'ya da düştü. O öğrencinin Sakarya Ferizli ilçesinde oturan ve Konya Selçuk Üniversitesi Mekatronik 2. sınıf öğrencisi olan Ömer Faruk Küçük olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı Adana'daki gençlik şöleninden gece yarısı yola çıkan ve Konya'ya giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otobüs, Adana-Niğde Otoyolu Güney köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Şarampole devrilen otobüste bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 5'i ağır 41 kişide yaralandı.

KAZANIN ACISI SAKARYA'YA DA DÜŞTÜ

Kazada hayatını kaybeden ve Konya'daki üniversitelerde okuyan 3 öğrenciden biri Sakarya'nın Ferizli ilçesinde oturan Ahmet ile Şakire Küçük'ün 3 çocuğundan en küçüğü Ömer Faruk Küçük oldu.

ACI HABERİ ALAN AİLE YOLA ÇIKTI

Konya Selçuk Üniversitesi Mekatronik 2. sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle birlikte uzun yıllardan beri Ferizli'de yaşayan Ömer Faruk Küçük'ün babası Ahmet Küçük'ün uzun yıllardan beri Arabistan'da çalıştığı öğrenildi. Acı haberi alan baba Küçük, Arabistan'dan Sakarya'ya doğru yola çıktı. Anne ve büyük oğlu ise Ferizli'den Niğde'ye doğru yola çıktı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ferizli'deki baba ocağında cenaze töreniyle ilgili gerekli çalışmalara başladı.

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Niğde'deki kazanın acısı Sakarya'ya da düştü
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