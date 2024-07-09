Niğde’deki şantajcı çeteye operasyon! Vatandaşların müstehcen fotoğraf ve görüntüleriyle...

Niğde'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri konu ile ilgili belirlenen noktalara operasyon düzenledi. Niğde merkezli başlatılan, Mersin ve Gaziantep illerini de kapsayan operasyonda; nitelikli dolandırıcılık suçunu bilişim sistemlerini kullanarak, müstehcenlik suçunu işleyen ve şantaj suçları işledikleri belirlenen 10 kişiyi gözaltına alarak işlem başlatıldı.

Yakalanan kişilerin farklı yöntemler kullanarak bilişim aracılığı ile kişilerin özel görüntülerini elde ettikleri ve bu görüntüleri kullanarak kişilere şantaj düzenledikleri tespitinin ardından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda şantaj çetesinin çok sayıda dijital materyali de ele geçirildi.

Konu kapsamında olayla ilgili 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yargılama sonunda 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken firari olan 3 kişi için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.