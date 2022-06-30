Düşen kadını havada yakalayan kahraman SABAH’a konuştu

SABAH O KAHRAMANI EVİNDE ZİYARET ETTİ, FUAT KIZILTEPE O ANLARI ANLATTI

"Ben halk otobüsü şoförüyüm. Yorgunduk uyuyorduk. Üst kattan bir çığlık duyunca yukarı katın kapısına gittim. Demir kapı kilitliydi ve ne kadar uğraşsam da açamadım. Tekrar evime geri indim. Kapıyı açacak demir parçası almak için. Bulamadım. Bu arada arka mutfak balkonunda çığlıklar vardı. Bende bu çığlıklar üzerine balkona çıktım. Üst komşu kadın vücudunun bir bölümü de yandığı için can havliyle kendisini balkondan aşağı sarkıtmıştı. Bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Bende o anda refleks olarak elimi önce onun ayağından yakaladım. Bir anda benim balkondan da aşağı sarktı. Bu sırada iki parmağım onu tutmak için hamle yaptığımda balkon duvarına vurduğum için kırılmış. Ben kadını yere düşmesin diye tutarken arkamdan kapının açık olması nedeniyle bir kişi daha yardıma geldi. Onunla birlikte kadını balkona çektik. Vücudunun yan ve sırt kısımlarında yanık vardı. Acı çektiği belliydi. Sanırım bu nedenle balkondan kendisini aşağı atmak istedi. Eğer yakalamasam 4. Kattan beton zemine düşecekti. Eğer hayırlı bir iş yapmışsak bir insana faydalı olmuşsak benim için gurur verici bir şey. Yangından sonra etrafımızdaki komşularımız ve inşaların bana bu davranışımdan dolayı güzel duygular söylemeleri beni de duygulandırdı. Komşumuzun daha ömrü varmış bir de vesile olduk. Şimdi Kayseri de tedavi altına alınmış. Allah komşumuzun da bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.