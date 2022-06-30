Düşen kadını havada yakalayan kahraman SABAH’a konuştu

Niğde'deki yangın sırasında üst komşusunun evinde yangın meydana gelmesinin ardından duyduğu çığlıkların ardından önce komşusunun kapısını açmaya çalışan ve demir kapıyı açamayan Fuat Kızıltepe adlı kahraman arka balkondaki feryatları duyunca balona çıktı.
Yukarda vücünün büyük bir bölümü yanan komşu kadın o anda kendisini boşluğa bıraktı. Fuat Kızıltepe bir refleks ile kadını 4. Kattan aşağı düşmekten kurtardı. Onu önce ayağından yakalayan ve sonra da belinden kavrayıp balkona çekmeyi başaran Fuat Kızıltepe Niğde de günün kahramanı oldu.
SABAH O KAHRAMANI EVİNDE ZİYARET ETTİ, FUAT KIZILTEPE O ANLARI ANLATTI
"Ben halk otobüsü şoförüyüm. Yorgunduk uyuyorduk. Üst kattan bir çığlık duyunca yukarı katın kapısına gittim. Demir kapı kilitliydi ve ne kadar uğraşsam da açamadım. Tekrar evime geri indim. Kapıyı açacak demir parçası almak için. Bulamadım. Bu arada arka mutfak balkonunda çığlıklar vardı. Bende bu çığlıklar üzerine balkona çıktım. Üst komşu kadın vücudunun bir bölümü de yandığı için can havliyle kendisini balkondan aşağı sarkıtmıştı. Bir anda kendisini boşluğa bıraktı. Bende o anda refleks olarak elimi önce onun ayağından yakaladım. Bir anda benim balkondan da aşağı sarktı. Bu sırada iki parmağım onu tutmak için hamle yaptığımda balkon duvarına vurduğum için kırılmış. Ben kadını yere düşmesin diye tutarken arkamdan kapının açık olması nedeniyle bir kişi daha yardıma geldi. Onunla birlikte kadını balkona çektik. Vücudunun yan ve sırt kısımlarında yanık vardı. Acı çektiği belliydi. Sanırım bu nedenle balkondan kendisini aşağı atmak istedi. Eğer yakalamasam 4. Kattan beton zemine düşecekti. Eğer hayırlı bir iş yapmışsak bir insana faydalı olmuşsak benim için gurur verici bir şey. Yangından sonra etrafımızdaki komşularımız ve inşaların bana bu davranışımdan dolayı güzel duygular söylemeleri beni de duygulandırdı. Komşumuzun daha ömrü varmış bir de vesile olduk. Şimdi Kayseri de tedavi altına alınmış. Allah komşumuzun da bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyorum" dedi.
OLAY GEÇMİŞİ
Niğde Merkez Şahinali Mahallesi'nde Afganistan uyruklu ailenin yaşadığı 5 katlı apartmanın 4. katında yangın meydana geldi. Niğde Merkez Şahinali Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Polis ve itfaiye ekipleri, dairedeki yabancı uyruklu 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Yangında ev içerisinde biriken dumandan etkilenen 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.