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Giriş Tarihi: 6.11.2023 14:46 Son Güncelleme: 6.11.2023 14:50

Niğdeli şehit Özbek gözyaşları ile toprağa verildi

Niğde-Suriye'de silah kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek'in (25) cenazesi, doğum yeri okan Niğde’nin Yıldıztepe köyünde kılınan cenaze namazının ardında son yolculuğuna uğurlandı.

Hayrettin YENEL
Niğdeli şehit Özbek gözyaşları ile toprağa verildi

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki bir üs bölgesinde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için Kilis'teki 1'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından helikopterle memleketi Niğde'ye getirildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek için Yıldıztepe köyünde cenaze töreni düzenlendi. Protokol üyelerinin katıldığı törende, şehidin özgeçmişi okunarak, dualar edildi.

Piyade Sözleşmeli Er Onur Özbek öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardın Yıldıztepe köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Niğde Valisi Cahit Çelik, AK Parti Niğde Milletvekili Cevahir Uzkurt, MHP Niğde Milletvekili Cumali İnce şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Niğdeli şehit Özbek gözyaşları ile toprağa verildi
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