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Giriş Tarihi: 25.7.2022 11:58 Son Güncelleme: 25.7.2022 13:05

Niğde’nin Çayırlı Köyü'nde arazi anlaşmazlığı: 3 ölü 1 yaralı

Niğde Çayırlı Köyü'nde devlete ait arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

HAYRETTİN YENEL
Niğde’nin Çayırlı Köyü’nde arazi anlaşmazlığı: 3 ölü 1 yaralı

Niğde'nin merkeze bağlı Çayırlı Köyü'nde iki aile arasında çıkan kavgada silahlar ateşlendi. Tabanca ve tüfekle birbirlerine ateş eden iki aile arasındaki kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Olayın hemen ardından çevredekiler yetkililere haber verdiler. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Sabah saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen kavganın tartışma ile başladığı ve sonra da silahlı kavgaya dönüştüğü öğrenildi.


Erdoğan Karadiken

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz Caren, Erdoğan Karadiken, ve Murat Karadiken hayatını kaybederken Murat C, yaralı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Niğde’nin Çayırlı Köyü'nde arazi anlaşmazlığı: 3 ölü 1 yaralı
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