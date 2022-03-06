Nihat Hatipoğlu, Diyarbakırlılarla buluştu

Diyarbakır'da Kayapınar Belediyesinin organize ettiği Ünlü İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru sohbeti, Recep Arslan ilahi dinletisi ve semazen gösterimi yapıldı.

Cigerhun Kültür ve Sanat Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'un yanı sıra yüzlerce Kayapınarlı vatandaş katıldı.

Yoğun ilgi gören etkinlik Kuran'ı Kerim tilaveti ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Recep Arslan sahne aldı. Semazen gösterimi eşliğinde Kürtçe ve Türkçe ilahileri seslendiren Arslan, izleyicilerden büyük alkış aldı.

Duygu selinin yaşandığı etkinlikte Diyarbakırlı Ünlü ilahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu 'Dosta Doğru' sohbeti için sahneye çıktı.

"DİYARBAKIR'DA OLMAK BENİM İÇİN ÇOK FARKLIDIR"

Hatipoplu, Diyarbakır'da olma benim için çok farklı benim için. Diyarbakırlılardan çok Diyarbakırlıyım. Gençliğim Diyarbakır'da geçti. Dokunmadığım yer yok. Bütün ölülerim mezarları burada. Bu nedenle burada olmak çok farklı. Burada olmayı çok seviyorum. Benim için bir medine Diyarbakır ikinci sırada gelir. Yüce Allah kardeşliğimizi, Gönülden birbirimizi sevmeyi, eksiğimizi ve gediğimizi kapatmayı nasip etsin" dedi.

"2 YILDIR PANDEMİDEN DOLAYI KONFERANSLARA KATILMIYORDUM"

Pandemiden dolayı 2 yıldır konferanslara katılmadığının altını çizen İlahiyatçı Hatipoğlu, şöyle dedi: "Bildiğiniz gibi Koronaya yakalandım. Çok kötü günler yaşadım. Hastalığı ağır geçiriyordum. Ama milyonlarca insan dua etti. Elhamdülillah o duaların sayesinde atlattık. Geçen ya bir daha koronaya yakalandım. Allah bu hastalığı bir daha göstermesin. Önceki gün Kozluk'ta dün de Siirt'teydim. Bugün de Diyarbakır'dayım. Diyarbakır'ın insanı çok güzel. Konuşmaları lehçeleri, misafirlere verdikleri ilgiyi çok seviyorum."

"DİYARBAKIR PEYGAMBERLER VE SAHABELER KENTİDİR"

Diyarbakır'ın peygamberler ve sahabeler şehridir. Diyarbakır'da iki peygamber var. 27 sahabe var. 27 sahabenin Hz. Halid Bin Velid'in oğlu Hz. Süleyman var. Hz. Halid Bin Velid dünyada katıldığı hiçbir savaşı kaybetmemiş. Dünya'da ender görülen bir savaşçıydı" diye konuştu.

Yaklaşık 2 saat süren sohbet sonunda İlahiyatçı Nihat Hatipoğlu, kendisini her yıl Diyarbakır ve Kayapınar halkıyla buluşturan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç'a teşekkür etti.

Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ünal Koç ise birkaç program ile Nihat Hatiploğlu'na olan hasreti birkaç program ile gidermeye çalıştıklarının altını çizerek, Sizi Diyarbakır'da görmekten, dinlemekten büyük bir mutluluk duyduk. Biliyoruz, programınız çok yoğun. Ama Diyarbakır deyince zaman ayırdınız, geldiniz. Ama Diyarbakır'da size hasret kalmış, onu bugün gördük. İnşallah birkaç program ile bu hasreti gidermeye çalışacağız. Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Başkan Vekili Koç, Hatipoğlu'na hediye taktim etti.