Nihat Yalçın, Kılıçdaroğlu’nun yalanını ortaya çıkardı

Millet ittifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun engelli bireylere ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoya Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi ve ABB Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın'dan cevap geldi.

NİHAT YALÇIN: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı videonun ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 denetim raporunu paylaşan Nihat Yalçın, "Samimi değilsiniz" diyerek Kılıçdaroğlu'nun yalanını ayyuka çıkardı. 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala muhalefet kanadında yalan ve algı operasyonları hız kesmeden devam ediyor. İcraat yok laf çok dedirtecek cinsten işlere imza atan kumar masasının Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı video ile bu sefer de engelli bireyler üzerinden hükümeti hedef aldı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YALANINI YÜZÜNE VURDU!

Eline geçen her fırsatta AK Parti hükümetini ve yapılan işleri kötülemeyi kendine amaç edinen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Söz konusu videoda devletin engelli bireyleri yok saydığını, engelli vatandaşları birey olarak değil detay olarak gördüğünü ifade ederek CHP'li belediyelerin sosyal yardımları 4 katına çıkardığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu yalanını ise Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) AK Parti Meclis Üyesi ve ABB Ulaşım Komisyonu Başkanı Nihat Yalçın, yayınladığı belge ile yüzüne vurdu. Yalçın, ABB 2022 yılı denetleme raporunun 29'uncu sayfasını yayınlayarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, CHP tarafından yönetilen Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kanunda belirtilen yüzde 3 oranının çok altında engelli personel istihdam edilmektedir. Samimi değilsiniz." ifadelerini kullandı.

648 ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRMASI GEREKİRKEN 158 ENGELLİ PERSONEL ÇALIŞTIRIYOR

Yalçın'ın yayınladığı denetleme raporunda ABB tarafından 20 bin 681 personel çalıştırıldığı bu personeller arasında 648 kişinin engelli kadrosunda yer alması gerektiği belirtiliyor. Ancak ABB kadrosunda bulunan engelli personel sayısının ise sadece 158 personel olduğuna dikkat çekilmiş.

AK PARTİ İKTİDARI TARAFINDAN ENGELLİ BİREYLER İÇİN ATILAN ADIMLAR

Kılıçdaroğlu'nun "Devlet engelli bireyleri yok sayıyor" ifadelerinin aksine AK Parti iktidarı ile engelli bireylere pozitif ayrımcılık sağlandı. Engelli maaşlarında son 20 yılda çok büyük orada iyileştirmeler yapıldı. Sosyal devlet anlayışı ile muhtaçlığa son verildi. Evde sağlık hizmeti sağlandı. Eşit eğitim imkanı sunuldu. Ulaşım ve iletişimde engeller kaldırıldı. Engelli bireylere erken emeklilik hakkı tanındı. Mevzuatlarda yer alan önyargılı ifadeler kaldırıldı. Engelli memurlara özel mesai hakkı tanındı. İç ve dış mekanlar engelsiz hale getirildi. Dini hizmetler engelsizleştirildi. Engelli Koordinasyon Merkezi (EKM) kuruldu.