Nijer’de mahsur kalan 226 Türk vatandaşı Türkiye’ye getirildi

Askeri darbe ile yönetime el konulan Nijer'de hava sahasının kapanması nedeniyle ülkede mahsur kalan çoğunluğu Türk vatandaşlarından oluşan 226 yolcu Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla sabah 05.00'de İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

"DARBE SONRASI ORTALIK KARIŞTI TÜRKLERE KARŞI KÖTÜ DURUM OLUŞMADI"

Türkiye'ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Ramazan Kemat, "Biraz sıkıntılı süreçlerimiz oldu orada. Orada biz yol yapımında çalışıyorduk, ortalık orada biraz karıştı. Askerler yönetime el koydu. Karşımıza ne gelecek bilmiyoruz çünkü otorite boşluğu oluştu ülkede. Ama Türklere karşı kötü bir durum oluşmadı. Gitmek isteyen arkadaşlarımız vardı firmamızda, sağ olsun yardımcı oldu. Gelmek isteyen arkadaşlarımız geldi ama orada çalışmaya devam eden çok arkadaşımız var. Konsolosluğumuz gerçekten çok iyi çalışıyor, kendilerine teşekkür ediyorum. Bugün tahliye esnasında büyük bir çaba gösterdi. Ülkemizde olmaktan çok mutluyuz" dedi.

NİJER'DE 1960 YILINDAN BU YANA BEŞİNCİ DARBE YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmasıyla başlayan sürecin ardından Nijer, Fransa'dan bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana beşinci darbeyi yaşadı. 26 Temmuz 2023 günü Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ve İçişleri Bakanı Hamadou Adamou Souley'in Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na bağlı unsurlar tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda alıkonulmuştu. Bazoum yönetimi, gün boyu süren askeri hareketliliğin ardından devrildi ve kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" adı veren bir grup asker yönetime el koydu.