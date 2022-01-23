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Giriş Tarihi: 24.1.2022

Nijerli kadınların iyilik meleği Mahiye ebe

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Nijerli kadınların iyilik meleği Mahiye ebe
Kayserı Şehir Hastanesi'nde ebe olarak görev yapan Mahiye Geçeli, ilkokulda okuduğu Afrika'daki insanlık dramını anlatan kitaptan etkilendi. O günden sonra Afrika'daki mazlumlara yardım edebilmek için dualar eden Geçeli, ebe olduktan sonra, TİKA, Sağlık Bakanlığı ve Gönüllüler Biseg Derneği'nin desteğiyle yapılan Nijer Sağlık Operasyonu Organizasyonu kapsamında gönüllü olarak, 19 kez Afrika'ya gidip, yüzlerce kadına doğum yapmayı ve yaptırmayı öğretti. Nijerli kadınların iyilik meleği Mahiye ebe şunları anlattı:
Gönüllü olarak aşçılık, depoculuk, hemşirelik yaptım. 19 yaşında Alıya İsmaekl'in iki göğsü de ameliyatla alınmıştı. Taburcu edecekken, yakınları ikiz bebeklerini hastaneye getirdi. Göğüsleri alındığı içinde bebeklerini emziremiyordu. Çaresizlik içindeydiler ve ne yapacaklarını bilmiyorlardı. Türkiye'deki arkadaşlarım para gönderdi ve aileye 3 keçi aldık. Keçileri götürdüğümde kadın ve eşi hüngür hüngür ağladı. Şimdi ikizler o keçilerin sütü ile büyüyor.
Ağacın altında hareketsiz yatan Sabiha Ali isimli bir kadını hastaneye alıp muayene ettiğimizde rahatsızlığının ishal olduğunu anladık. Doğuştan gözlerinde katarakt olduğunu ve iki çocuğunu bugüne kadar hiç görmediğini öğrendik. Normalde Nijer'de bir kişinin iki gözü körse bunun sadece biri ameliyat ediliyordu. Çünkü sırada çok insan vardı. Ama Sabiha Ali'nin iki gözünü birden ameliyat ettirdik. Çocuklarını ilk kez gördüğünde gözyaşlarına hakim olamadı. Gülüşü bize bütün yorgunluğumuzu unutturdu.
65 yaşlarındaki bir kadın Türk sağlık personelinin geldiğini duyunca, fıtık ameliyatı için 5 gün yol yürüyerek gelmiş. Ameliyat sırasında 3 gün aç bekleyince bayıldı. bize ulaştı. 8 gündür aç olduğunu öğrenince hastanede artık hastalara etli pilav vermeye başladık. Beslenince, kısa sürede sağlığına kavuştu.

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Nijerli kadınların iyilik meleği Mahiye ebe
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