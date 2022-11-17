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Giriş Tarihi: 17.11.2022 11:10 Son Güncelleme: 17.11.2022 11:11

Nijerli öğretmen Trabzon’a gelin geldi: Bakın nasıl tanışmışlar

Trabzon’dan çalışmak için Nijer’e giden Hüseyin Yakupçebi, Öğretmen Rukiya Hassane Hamani ile tanıştı. Bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, Trabzon’da horon ve kolbastı eşliğinde evlendi...

İHA
Nijerli öğretmen Trabzon’a gelin geldi: Bakın nasıl tanışmışlar
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Makine Operatörü Hüseyin Yakupçebi (34), çalışmak için Nijer'e gitti. Öğretmen Rukiya Hassane Hamani (26) ile tanışan Yakupçebi, bir süre sonra genç kızla evlenmeye karar verdi. Nijerli genç kız ve ailesi, düğün için Trabzon'un Araklı ilçesine geldi. Çift, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi tarafından kıyılan nikahın ardından Türk geleneklerine göre yapılan düğünle dünyaevine girdi. Düğünde Nijerli gelin ve ailesi kolbastı ve horon oynarken, davetliler düğünde çift ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Nijerli öğretmen Trabzon’a gelin geldi: Bakın nasıl tanışmışlar
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