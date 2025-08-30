Nijeryalı dolandırıcılardan 12 milyonluk vurgun

İstanbul'da her geçen gün yaşanan dolandırıcılık vakalarına akıllara durgunluk veren bir yenisi eklendi. Yurtdışına ihracat yapan iki firma, geçtiğimiz günlerde 6 bin 500 ton arpa alışverişi konusunda anlaştı. Firmalar, ürünün parasının ne kadarı ödenirse o kadar ürün teslim edileceği konusunda anlaşmaya vardı. 17 Ağustos günü malı alacak firmaya bir mail geldi. Mailde daha önce de yaptıkları gibi 300 bin dolarlık ödemenin Kapalıçarşı'da bulunan bir adreste ödenmesi gerektiği yazıyordu. Daha önce de böyle bir ödeme yaptığı için gelen maile güvenip ödemeyi elden yapan firma yetkilileri, tam 12 milyon lirayı Nijeryalı bir adama teslim etti. Mağdur firmanın yetkilisi, ürün gelmeyince karşı firmayı aradı ama "Bizden öyle bir mesaj gitmedi, mailimiz kopyalanmış" cevabını alınca gerçeği öğrendi.

PARA ÖDENDİ MAL GELMEDİ

Bunun üzerine firma yetkilisi M.A. (47), polise gidip aralarındaki sözleşme gereği ilk ödeme ve sevkiyatın gerçekleştiğini, ikinci sevkiyat öncesi 19 Ağustos'ta kendilerine karşı şirketten gönderilmiş gibi gelen mail üzerine Kapalıçarşı'da 300 bin dolar ödeme yaptıklarını, bir gün sonra da karşı firmanın mail hesaplarının başka kişi veya kişilerce ele geçirildiğini duyurması üzerine dolandırıldıklarını anlayarak şikâyetçi olduklarını söyledi. Yapılan fiziki ve teknik takip sonucu Nijeryalı Taiwo B.O.'nun, parayı teslim alıp başka bir Nijeryalı Uma U.O.'ya komisyonunu alarak teslim ettiği, onun da buluştuğu başka birine verdiği belirlendi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 5 Nijeryalıyı gözaltına aldı.