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Giriş Tarihi: 28.3.2022

Nikâh salonuna pedal çevirdiler

Nikâh salonuna pedal çevirdiler
Mardin'in Derik ilçesinde Kübra Söylemez (32) ile Kerim Deniz (32) çifti, bisiklet kulübünden arkadaşlarıyla gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle konvoy yaparak, nikâh salonuna kadar gitti. Derik ilçesinde Kübra Söylemez ile Kerim Deniz çifti, üyesi oldukları Derik Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü'nden (DEBİDOSK) arkadaşlarıyla, nikahlarının yapılacağı salona gelin arabası gibi süsledikleri bisikletleriyle gitti. 25 bisikletle düzenlenen ve yaklaşık 4 kilometre süren konvoyu görenler ilgiyle izledi. Konvoy, Türkiye'nin 223'üncü tabiat parkı olan Gap Şelalesi'ndeki bahçelerde sona ererken, Derik Belediyesi Nikâh Memuru Bülent Başakçı tarafından, şahitler huzurunda çiftin nikâhları kıyıldı. DHA

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Nikâh salonuna pedal çevirdiler
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