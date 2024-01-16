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Giriş Tarihi: 16.1.2024 14:07 Son Güncelleme: 16.1.2024 14:15

Nikâhına giden genç kazada hayatını kaybetti

Kırşehir’de meydana gelen kazada nikâh kıymak için yola çıkan genç adam hayatını kaybetti.

ZAHİDE VURAL
Nikâhına giden genç kazada hayatını kaybetti

Kırşehir'de sabah saatlerinde meydana gelen kazada Muhammed İnce'nin (26) kullandığı otomobil, Kırşehir- Aksaray kara yolu Dedeli köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen sürücünün cenazesi, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

NİKÂHINA GİTMEK İÇİN YOLA ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Muhammed İnce'nin 1 hafta önce nişanlandığı, nişanlısı Ayşegül Çevre ile nikâh kıymak için Dedeli Köyü'nden Kırşehir Merkeze gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

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Nikâhına giden genç kazada hayatını kaybetti
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