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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Nikâhıyla sınavı aynı güne denk geldi

Nikâhıyla sınavı aynı güne denk geldi
Karabük'te nikâh tarihi ile KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Test (ÖABT) sınavı çakışan gelin, gelinliği ile birlikte nikâh masasından önce sınav sırasına oturdu. Hayatını Ali Selam ile birleştirecek olan gelin Kübra Karataş, gelinliğini giyerek, eline gelin çiçeği yerine sınav giriş belgesini alıp Karabük Üniversitesi'nin yolunu tuttu. Gelin arabasının önüne 'Sınav Gelini' yazan damat, nikâhtan önce eşini sınava getirdi. Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde ilkokul Matematik öğretmenliği için Kübra Karataş'ı diğer adaylar tebrik etti. Karataş, "Bizim için unutulmaz bir anı oldu. Umarım gelinliğim uğur getirir" dedi. Damat Ali Selam ise, sınav tarihi belli olmadan önce nikâh tarihini aldıklarını söyleyerek, "Nikâh tarihini değiştiremeyince böyle oldu. Ben dışarıda beklerken ondan daha heyecanlıyım" diye konuştu.

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