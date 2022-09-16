Birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken adam gözaltına alındı

Kırıkkale'de birlikte yaşadığı A.Ş. ile eşi Ç.D. (27) arasında Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.
Tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kadın Ç.D.'nin eşinin üzerine kızgın yağ döktüğünü iddia etmesi üzerine eve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yüzünün bir kısmı, boyun, sol kolu ve göğsünde 2. derecede yanık olduğu belirlenen ve ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zanlı A.Ş, gözaltına alındı.