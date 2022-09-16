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Giriş Tarihi: 16.9.2022 11:49 Son Güncelleme: 16.9.2022 11:55

Birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken adam gözaltına alındı

Kırıkkale'de birlikte yaşadığı adam tarafından yüz ve boyun kısmına kızgın yağ döküldüğü iddia edilen kadın yaralandı, şüpheli gözaltına alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken adam gözaltına alındı

Kırıkkale'de birlikte yaşadığı A.Ş. ile eşi Ç.D. (27) arasında Gürler Mahallesi Şehit Ferhat Gencer Sokak'taki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışma seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Kadın Ç.D.'nin eşinin üzerine kızgın yağ döktüğünü iddia etmesi üzerine eve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yüzünün bir kısmı, boyun, sol kolu ve göğsünde 2. derecede yanık olduğu belirlenen ve ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Zanlı A.Ş, gözaltına alındı.

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Birlikte yaşadığı kadının yüzüne kızgın yağ döken adam gözaltına alındı
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