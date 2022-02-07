Nikahsız yaşadığı kadını darbedip bıçakladığı iddia edilmişti! 9 yaşındaki çocuğun ifadesi davanın seyrini değiştirecek

"AYSEL ANNE MUTFAĞA GİDİP BIÇAK ALDI VE KENDİSİNİ KESTİ"

Duruşmada sanık Duran'ın ilk eşinden olan çocuğu D.D. (9) de tanık olarak uzman eşliğinde dinlendi. D.D., "Kardeşlerimle oynarken Aysel anne mutfağa gidip bıçak aldı ve kendini kesti. Bize zarar vermesin diye kardeşlerimi yanıma alıp saklandım. 5-10 dakika sonra babam eve geldi. Aysel anneye yardım etmeye çalıştı. Aysel anne pet şişeyle bir şeyler çektikten sonra kendini kesti" dedi.

YARA İZLERİNE BAKILMASI İÇİN SALON BOŞALTILDI

D.D.'nin ifadesinin ardından mahkeme heyetinin kadın üyelerinin Perkgün'ün yaralarına yakından bakıp gözlemlemek istemeleri sebebiyle salon boşaltıldı. Heyetin Perkgün'ün yara izlerini incelemesinin ardından duruşmaya devam edildi.

DAVA ERTELENDİ

Sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine, Perkgün'ün çıktığı televizyon programının kayıtları için ilgili kanala yazılan yazının akıbetinin sorulmasına, Perkgün'ün İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek vücudundaki yaraların ayrı ayrı değerlendirilip yaraların niteliğinin belirlenmesine, olay yeri tutanağını düzenleyen polis memurlarının tanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.