Nikahsız yaşadığı kadını darbedip bıçakladığı iddia edilmişti! 9 yaşındaki çocuğun ifadesi davanın seyrini değiştirecek

İzmir'de 30 Ağustos 2021'de uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen Feyzo Duran (28) ile nikahsız yaşadığı Aysel Perkgün (28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Duran, iddiaya göre 1 yaşındaki çocuğunun yanında Aysel Perkgün'ü darbedip bıçak darbeleriyle yaraladı.
TUTUKALANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Perkgün'ün çığlıklarını duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Perkgün, sağlık ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis tarafından gözaltına alınan Feyzo Duran ise sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
20 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ
Olayla ilgili yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, Duran için 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs' suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
"KARŞI TTARAF UYUŞTURUCU MADDE SATIP İÇERLER, EVİMİ YAKMAKLA TEHDİT EDİLDİK"
İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın 2. celsesine tutuklu sanık Feyzo Duran, Aysel Perkgün ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın babası M.D., Perkgün'ün ailesi tarafından tehdit edildiğini savundu. Duran, "Oğlumla gelinim arasında hiçbir sorun yoktu. Gelinim uyuşturucu bağımlısıydı. Zaman zaman bırakması için uyarılarda bulunduk. Ancak uyarılarımıza kulak asmadı. Oğlumun böyle bir şey yapması için bir neden yok. Karşı taraf uyuşturucu madde satıp içerler. Olaydan sonra evimi yakmakla tehdit edildik. 1,5 ay arabada yatıp kalktık" dedi.
"AYSEL UYUŞTURUCU KULLANIYORDU, OĞLUM SEVDİĞİ İÇİN KABULLENDİK"
Tanık olarak dinlenen sanığın annesi M.D. de Perkgün'ün uyuşturucu bağımlısı olduğunu iddia ederek, "Aysel uyuşturucu kullanıyordu. Oğlum sevdiği için kabullendik. Olay günü eve gittiğimde oğlum sokakta feryat ediyordu. Eve girdiğimde Aysel'i yarı baygın yatarken gördüm. Oğlum suçsuzdur ve hak etmemesine rağmen cezaevinde yatıyor" ifadelerini kullandı.
"AYSEL ANNE MUTFAĞA GİDİP BIÇAK ALDI VE KENDİSİNİ KESTİ"
Duruşmada sanık Duran'ın ilk eşinden olan çocuğu D.D. (9) de tanık olarak uzman eşliğinde dinlendi. D.D., "Kardeşlerimle oynarken Aysel anne mutfağa gidip bıçak aldı ve kendini kesti. Bize zarar vermesin diye kardeşlerimi yanıma alıp saklandım. 5-10 dakika sonra babam eve geldi. Aysel anneye yardım etmeye çalıştı. Aysel anne pet şişeyle bir şeyler çektikten sonra kendini kesti" dedi.
YARA İZLERİNE BAKILMASI İÇİN SALON BOŞALTILDI
D.D.'nin ifadesinin ardından mahkeme heyetinin kadın üyelerinin Perkgün'ün yaralarına yakından bakıp gözlemlemek istemeleri sebebiyle salon boşaltıldı. Heyetin Perkgün'ün yara izlerini incelemesinin ardından duruşmaya devam edildi.
DAVA ERTELENDİ
Sanık Duran'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, İstanbul Adli Tıp Kurumuna yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesine, Perkgün'ün çıktığı televizyon programının kayıtları için ilgili kanala yazılan yazının akıbetinin sorulmasına, Perkgün'ün İzmir Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek vücudundaki yaraların ayrı ayrı değerlendirilip yaraların niteliğinin belirlenmesine, olay yeri tutanağını düzenleyen polis memurlarının tanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.