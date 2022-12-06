Haberler Yaşam Haberleri Nikahta Ayağa Ne Zaman Basılır? Nikah Kıyılırken Gelin Damadın Ayağına Neden Basar?
Giriş Tarihi: 6.12.2022 14:11 Son Güncelleme: 6.12.2022 14:11

Nikahta Ayağa Ne Zaman Basılır? Nikah Kıyılırken Gelin Damadın Ayağına Neden Basar?

Nikahta ayağa ne zaman basılır sorusu özellikle yeni evlenecek çiftlerin ilgisini çekiyor. Evlenme geleneklerinin en eğlencelisi olan ayağa basma, akıllara çeşitli merak uyandırıcı soruları da getiriyor. Örneğin nikah masasında neden ayağa basılır diye düşünüyor olabilirsiniz. Aklınızdaki tüm soruların yanıtını yazımızın devamında bulabilirsiniz. Bu yazımızda sizin için nikahta ayağa basma adeti nereden gelir ve nikah kıyılırken ayağa neden basılır sorularının cevaplarını derledik.

Nikahta Ayağa Ne Zaman Basılır? Nikah Kıyılırken Gelin Damadın Ayağına Neden Basar?

Nikah masasında gelinler damadın ayağına basıyor. Bazı durumlarda erken davranan damatlar da gelinin ayağına basabiliyor. Peki, nikahta ayağa basma adeti nereden gelir? Eğer siz de nikah masasında neden ayağa basılır ve nikahta ayağa ne zaman basılır diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Yazımızın devamında nikah kıyılırken ayağa neden basılır sorusunun yanıtı yer alıyor.

Nikah Kıyılırken Ayağa Basma Adeti Nereden Gelir?

En keyifli geleneklerden biri olan nikahta ayağa basma; evlilikte son sözün kimde olduğunun belirlenmesi inancından geliyor. Bu geleneğin kökeni ise Antik Roma dönemine kadar dayanıyor. Antik Roma döneminde bu geleneğin damat ya da gelin tarafından ayakkabının yıpratılarak, kişinin yuvayı terk etmemesi adına yapıldığı söyleniyor.

Nikahta Ayağa Ne Zaman Basılır?

Nikahta ayağa basma geleneği, nikah memurunun geldikten ve imzalar atıldıktan sonra uygulanıyor. Genellikle damat imzayı atarken, gelin damadın ayağına basıyor. Üstelik gelin, damadın ayağına basmayı unutursa misafirler hep bir ağızdan "ayağa bas" diye tezahürat yapabiliyor.

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Nikahta Ayağa Ne Zaman Basılır? Nikah Kıyılırken Gelin Damadın Ayağına Neden Basar?
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