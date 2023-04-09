‘Nikotin bandı orucu bozmuyor’

Ramazanayında sona yaklaşırken oruç ibadeti ve gereklilikleri hakkında insanların kafalarını karıştıran sorular güncelliğini koruyor. Orucun bozulması, orucun geçerliliği gibi konulardaki merak edilen soruları Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesindeki 'Dini Soru Sor' ekranında cevaplanıyor. Vatandaşlar, dinin ayrıntılarını bilen hocalar tarafından ayet ve hadisler verilerek aydınlatılıyor. Bazı sorular şöyle:Ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.Nikotin bandı orucu bozmaz. Kural olarak orucu bozan şeyler, vücuda normal yollarla giren maddeler ve cinsel ilişkidir.Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah'ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir.