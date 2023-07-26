Nilay Arslan: Çekim yasası nasıl çalışır?

Holistik terapi uzmanı Nilay Arslan, spiritüel yasaları uygulayabilmesi halinde kişinin hayat yolculuğunda daha kolay ve refah içinde ilerlemesinin mümkün olduğunu söyledi. Spiritüel yasaların işleyişi için "doğru düşünmeyi bilmek" gerektiğini ifade eden Arslan, istediğimiz hayatı yaşamak için atabileceğimiz adımları şöyle anlattı: "İlk önce gerçekten ne yapmak istediğinizi kendinize sorarak bulacaksınız. Sonra bunu neden yapmak istediğinizi evrensel yasalarla araştırıp yazacaksınız. Bunun için emek vereceksiniz. Her gece yatarken ve her sabah uyandığınızda istediklerinizi hayal ederek hayatınıza çekeceksiniz. Bugün bu çalışmalara başlarsanız, çok değil 1 ay içinde değişim başlayacak, 6 ay sonra da hayatınız bambaşka olacak."

"NİYET EDERSENİZ, BÜYÜK BİR ENERJİ OLUŞTURURSUNUZ"

Bu süreçte "kendine inanmanın" da büyük önem taşıdığını ifade eden Nilay Arslan ayrıca evrensel yasalar içinde en önemlisinin "niyet yasası" olduğunu belirtti: "Bizler sadece ister, ancak niyet etmeyiz. Bir şeye niyet etmek, öncelikle o istek hakkında büyük bir enerji oluşturmaktır. Niyetlerimiz, arzu ve niyet yasasının anahtarıdır. En büyük anahtar ise bilinçtir. İsteklerimizin, niyetlerimizin bilincinde olmalı ve onların kontrolünü ele almalıyız. Arzu egodan, niyet ise ruhtan gelir. Arzularımız sadece ego zihinle ve alt bilinçle bize bağlantılıdır. Niyet etmek, bize akan bilinçtir. Çok yoğun meditasyon, zikir esma çalışması yapan veya namaz kılan, niyetlerinde de ısrarcı olan kişilerin meditatif alanda zihinlerini boşaltıp Yaradan'la bağlantılarını kuvvetlendirerek çok daha hızlı yol kat ettiğini görüyoruz."

"NİYET, EVRENE SİPARİŞ VERMEKTİR"

Niyetlerin yazılmasının da etkili olduğunu dile getiren Nilay Arslan, "Niyet, evrene sipariş vermektir. Her niyetinizi sınırsızlaştırın ve bir niyet defteri oluşturarak bunları ileri tarihte gerçekleşmesi için yazın. Yazdıkça onları beyan etmiş olursunuz. Yazdığınız andan itibaren isteğiniz maddeye dönüşür. O sizin sabit ve kesin isteğiniz haline gelir" dedi.

"DÜŞÜNCELERİMİZ, SAHİP OLDUĞUMUZ ALANI YARATIYOR"

Nilay Arslan, özellikle son yıllarda çok konuşulan 'çekim yasası' hakkında da şu bilgileri verdi: "Bizler ruhsal güce sahip bedenleriz. Hepimizin titreşimi var. Rezonansa girdiğimiz negatif veya pozitif frekans da titreşimimizde çok önemli. Düşüncelerimiz, sahip olduğumuz alanı yaratıyor. Hayatına devamlı negatifi çeken çok fazla insan var. Negatif, negatifi getiriyor. Hangi düşüncedeysen, onunla ilgili şarkı bile karşına çıkıyor. Çünkü bizler aynen radyo gibi frekansla çalışırız ve mutlu olduğumuzda veya mutsuz olduğumuzda ona uyumlanırız."

"DEĞİŞİMDEN KORKMAYIN"

Peki çekim yasası nasıl kullanılır? Nilay Arslan'a göre değişime inanıldığında ve düşünceler pozitife dönüştürüldüğünde yasa çalışmaya başlar: "Değişimden korkar veya değişimi uzak görürseniz, çekim yasasını kullanamazsınız. Bilinçaltınızdaki o güçle sadece sorunları düşünüp ona odaklanırsanız, bu hayatınıza yeni sorunları davet eder. Geçmişe ait sorunlarla ilgili anları tekrar tekrar canlandırmak, hayatınıza benzer sorunları davet eder. Bunu yapmak sadece kendinizi sabote etmektir. Uyku öncesinde ve sabah uyandığınız ilk anda, alfa frekansındayken niyetinizi direkt aklınıza getirin ve gün içindeki doğru enerjiyi komut vererek davet ettirin. Güç, saf ve tekrar eden düşüncededir. Çekim yasası, yansıma yasası ile çalışır. İletilen onaylanır ve size geri yansır."

"EKSİKLERE DEĞİL İSTEDİKLERİNİZE ODAKLANIN"

Nilay Arslan, hepimiz için bir ana kader planı olduğunu, ancak kaderimize paralel olarak hayatımızın yol ayrımlarını kendi irademizle belirleyerek yaşamımızı daha kaliteli hale getirebileceğimizi söyledi: "Öfke, kin, kıskançlık, dedikodu bizi niyetlerimizde geri götürür. Bu duygulara girdiğinizde, bunların ardında yatan korku ve güçsüzlükse, bir travmamız olduğunu düşünerek bunları da dönüştürmeliyiz. Çekim yasası, minnet yasası ile birlikte ilerler. Bu da hayatınızda eksik olan şeylere değil, istediğiniz şeylere odaklanmaktan geçer. Şükretmek, minnet duymak hayatınız hakkında daha iyi hissetmenizi sağlar. 'Keşke sürekli bozulmayan bir arabam olsa' diye düşünüyorsanız, hâlâ eski arabanıza odaklanmışsınız demektir."

"ENDİŞELERİNİZİ DEFTERE YAZIN SONRA DA ONU YAKIN!"

Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer devamlı endişeli bir düşünce yapınız ve niyetleriniz varsa, bunları aklınıza geldikçe bir deftere yazın. Ve sonra endişelerinizin uzaklaşması için defteri yakın. Bir süre sonra bilinçli düzeyde sahip olmayı seçtiğiniz olumlu düşünceler, bilinçaltı zihninin bir parçası olacak ve pozitif düşünme sizin için otomatik hale gelecek."

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