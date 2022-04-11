Nilay Bebek yardım bekliyor

Adıyaman'da yaşayan Murat ve Remziye Çalışkan Çiftinin 2 çocuğundan biri olan doğuştan SMA Tip 1 Hastası olan 3,5 yaşındaki Nilay Çalışkan, sağlığına kavuşmak ve hayata gözlerini yummamak için yaşam mücadelesi veriyor. Anne ve babası tarafından nöbetleşe bakılan Nilay bebek için ailesi tarafından Adıyaman Valiliği izninde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın yüzde 12'lik kısmının tamamlandığı belirtildi. Evlatlarının biran önce sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Nilay Çalışkan'ın babası Murat Çalışkan, herkesten yardım beklediğini vurguladı.

Kızının acı çekmesine dayanamadığını vurgulayan baba Murat Çalışkan, "Ben bir baba olarak evladımı kucağıma alamıyorum. Benim kızımda parka gitmek istiyor, arkadaşlarıyla oynamak, okula gitmek istiyor ama ne yazık ki bunları yapamıyor ve evimiz bir hastanenin odası gibi. Bizler gece inşallah uykuda kalmayız endişesiyle başımızı yastığa koyuyoruz. Kolay mı evladının gözlerinin içine bakarak evladını anlatmak. Bugün mü yoksa yarın mı korkusuyla yaşıyoruz. Kızım baktığı zaman onun aç olduğunu yada susadığını hissediyorum ama ona bir damla su yada bir kaşık yemek veremiyorum. Allah rızası için bizi bu süreçte yalnız bırakmayın. Bizler Nilay'ımızı kaybetmek istemiyoruz. Sizler olmadan asla başaramayız" dedi.

Daha sonra konuşan anne Remziye Çalışkan ise, "Ben kızımın toprak olmasını istemiyorum. Lütfen bizlere yardımcı olun. Ben Nilay'ı yaşatmak istiyorum. Bende Nilay'ın yaşıtları gibi olmasını istiyorum. Elinden tutayım parka götüreyim, koşsun oynasın. Ben kızımı kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.