Haberler Yaşam Haberleri Nilay Bebek yardım bekliyor
Giriş Tarihi: 11.4.2022 16:36 Son Güncelleme: 11.4.2022 16:39

Nilay Bebek yardım bekliyor

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Nilay Bebek yardım bekliyor

Adıyaman’da, SMA Tip 1 Hastası olan Nilay Çalışkan, hem yetkililerden hem de hayırsever vatandaşlardan yardım bekliyor.

Adıyaman'da yaşayan Murat ve Remziye Çalışkan Çiftinin 2 çocuğundan biri olan doğuştan SMA Tip 1 Hastası olan 3,5 yaşındaki Nilay Çalışkan, sağlığına kavuşmak ve hayata gözlerini yummamak için yaşam mücadelesi veriyor. Anne ve babası tarafından nöbetleşe bakılan Nilay bebek için ailesi tarafından Adıyaman Valiliği izninde yardım kampanyası başlatıldı. Kampanyanın yüzde 12'lik kısmının tamamlandığı belirtildi. Evlatlarının biran önce sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını dile getiren Nilay Çalışkan'ın babası Murat Çalışkan, herkesten yardım beklediğini vurguladı.

Kızının acı çekmesine dayanamadığını vurgulayan baba Murat Çalışkan, "Ben bir baba olarak evladımı kucağıma alamıyorum. Benim kızımda parka gitmek istiyor, arkadaşlarıyla oynamak, okula gitmek istiyor ama ne yazık ki bunları yapamıyor ve evimiz bir hastanenin odası gibi. Bizler gece inşallah uykuda kalmayız endişesiyle başımızı yastığa koyuyoruz. Kolay mı evladının gözlerinin içine bakarak evladını anlatmak. Bugün mü yoksa yarın mı korkusuyla yaşıyoruz. Kızım baktığı zaman onun aç olduğunu yada susadığını hissediyorum ama ona bir damla su yada bir kaşık yemek veremiyorum. Allah rızası için bizi bu süreçte yalnız bırakmayın. Bizler Nilay'ımızı kaybetmek istemiyoruz. Sizler olmadan asla başaramayız" dedi.

Daha sonra konuşan anne Remziye Çalışkan ise, "Ben kızımın toprak olmasını istemiyorum. Lütfen bizlere yardımcı olun. Ben Nilay'ı yaşatmak istiyorum. Bende Nilay'ın yaşıtları gibi olmasını istiyorum. Elinden tutayım parka götüreyim, koşsun oynasın. Ben kızımı kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP’li belediye milletin parasını iç etmiş! Denetim raporuyla ortaya çıktı
Mide küçültme ameliyatı bir can daha aldı! Aynı doktor yine ölüm
SON DAKİKA: Emekli bayram ikramiyesi zammı ne kadar olacak? Başkan Erdoğan Kabine'yi topluyor...
SON DAKİKA: 17 yaşındaki Cemile Şenel'in ölümünde şok detaylar! Birlikte olacağını söyleyince eve çağırmış! Sonrası korkunç...
Ünlü doktoru öldüren at bakıcısının ifadesi ortaya çıktı! "Hedef gözetmeden ateş ettim"
Küçük kız Kinder sürpriz kurbanı! Gözü yaşlı kalan annenin sözleri yürekleri dağladı
Kıdem tazminatında Sağlık raporu detayı! İşte 10 soruda merak edilenler
SON DAKİKA: Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü A Haber'de duyurdu! Hac için kura çekilecek mi?
Son dakika: Dev derbiden Fenerbahçe galip ayrıldı! Son 8 maçta 7. galibiyet
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu ölmedi mi? Flaş açıklamalar: ''İntihar ettiğine inanmıyorum çünkü...''
ARKADAŞINA GÖNDER
Nilay Bebek yardım bekliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA