‘Nilperi bebeğe can olacağız’

Erzincan'da, SMA Tip 1 teşhisi konulan tek hasta olan 1 yaşındaki Nilperi Güler'in tedavisi için gereken paranın toplanabilmesi için yardım seferberliği başlatıldı. Nilperi'ye henüz 25 günlükken SMA tip 1 teşhisi konuldu. Anne Pınar ve baba Halil Güler, kızlarının tedavisi için gerekli olan 1 milyon 809 bin doların toplanması için kampanya başlattı. Şimdiye kadar paranın yüzde 37'si toplanabildi. Nilperi'nin tedavisinin yapılabilmesi için yardım beklediklerini söyleyen aile, "Kızımızın bir an önce iyileşmesini istiyor" dedi. Erzincan Şehit Ailelerini Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin de 9 Mart'ta sivil toplum kuruluşlarının katılacağı bir canlı yayın düzenleneceğini beliterek, "Sadece Erzincan değil tüm Türkiye'de bir olacağız. Nilperi bebeğimize can olacağız" dedi.