Nilüfer’e yatırımı belediye engelliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri ve üyeleriyle buluştu. Toplantıya, Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Ayhan Salman da katıldı. Son 5 senede Bursa'da yaptıkları hizmetlerin fragman olduğunu, asıl filmin 1 Nisan'dan itibaren yayınlanacağını söyleyen Aktaş, muhalefetin Bursa'da sergilediği tutumu da eleştirdi. Döneme damga vuran projelerin tamamına Belediye Meclisi'nde 'hayır' çektiklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Hanlar Bölgesi'nin neyinde rant var? Uyum ve ahenk çok önemli. 'Üçlü olsun, güçlü olsun' diyoruz. Biz bunun faydalarını gördük. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ilçeye üç dört tane kapalı pazar alanı yaptı. Biz de Arabayatağı'nda market ayarında kapalı pazar alanı açtık. Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yeri verdi. Bizler de ilçeye harika bir pazar yeri kazandırdık" diye konuştu.Aktaş şöyle devam etti: "Kültür Mahallesi, Konak Mahallesi gibi farklı mahallelerde 'Gelin şuraya gençlik merkezi yapalım' dedik. İlçe belediyesinin merkezde arsaları var. Ortak protokol yapalım istedik. Ama maalesef bu zemini bulamadık. Hep rica ettim. Çalı'ya gittiğimde pazar yerini kapatmamı istediler. Hemen telefon açıp irtibat kurduk. Olumsuz cevap aldık. Vatandaşlar meydana banklar yapılmasını talep etti. İlçeyle irtibat kurduğumuz da 'Programımızda yok' dediler. Biz gidip uygulamasını yaptık. Ertesi gün Büyükşehir Belediyesi logolarını sökmüşler."20 senelik belediye başkanlığı tecrübesi bulunduğunu, önümüzdeki 5 senede de başarılı olacağına inandığını anlatan Başkan Aktaş, "Cesaretim var, özgüvenim var, tecrübem var, bilgi birikimim var. İyi bir ekibimiz var. İlçe belediye başkanlarımız çok donanımlı. 31 Mart seçimlerinde de güçlü bir destek bekliyorum" diye konuştu.