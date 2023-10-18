Nimara Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Nimara Mağarası Giriş Ücreti Var Mı, Hikayesi Ne?

Mağaralar, genellikle suyun, rüzgârın ya da kimyasal erozyonun uzun süreçler boyunca kaya veya kireçtaşı gibi kayaları oyarak oluşturduğu doğal oluşumlardır. Nimara Mağarası hikâyesi ve mitolojileri yerel efsanelere, anlatılara veya tarihsel kaynaklara dayanır. Nimara Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti var mı, hikâyesi ne gibi konulara açıklık getirmek gerekir ise Marmaris'in Cennet Adası'nda bulunan, 12.000 yıllık bir geçmişe sahip önemli bir arkeolojik sit alanıdır.

Nimara Mağarası Hikâyesi Ne?

Nimara Mağarası, Paleolitik Çağ'dan Tunç Çağı'na kadar farklı dönemlerde kullanılmıştır. Mağaranın girişinde bulunan kum taşından yapılmış iki kadın heykeli, Paleolitik Çağ'dan kalmadır. Nimara Mağaranın içinde yapılan kazılarda, Tunç Çağı'na ait çanak çömlek, taş aletler ve kemikler bulunmuştur.

Nimara Mağarası, Roma Dönemi'nde de kullanılmıştır. Mağaranın içinde, Roma Dönemi'ne ait taş teraslar, kap parçaları, pişmiş topraktan insan figürleri ve sikkeler bulunmuştur. Mağaranın üst katında, Roma Dönemi'ne ait bir yerleşim yeri kalıntısı bulunmaktadır.

Nimara Mağarası, 1999 yılında arkeolojik sit alanı ilan edilmiştir. Bu Mağarada yapılan kazılar, Marmaris'in tarihinin M.Ö. 3000 yıllarına kadar değil, M.Ö. 10.000 yıllarına kadar uzandığını göstermektedir. Nimara Mağarası'nın hikâyesi şu şekilde özetlenebilir:

Paleolitik Çağ'da, mağara ilk olarak insanlar tarafından mesken olarak kullanılmıştır.

Tunç Çağı'nda, mağara yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

Roma Dönemi'nde, mağara tapınak ve adak yeri olarak kullanılmıştır.

Mağara, günümüze kadar doğal güzelliği ve tarihi önemi ile korunmuştur.

Nimara Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Nimara Mağarası'na gitmenin en kolay yolu, Marmaris'ten özel araçla veya turla gitmektir. Marmaris'ten Cennet Adası'na giden yol, yaklaşık 25 km'dir. Cennet Adası'na vardıktan sonra, mağara girişine kadar yaklaşık 1 km'lik bir yürüyüş yapmanız gerekir. Ayrıca toplu taşıma ile Marmaris'ten Cennet Adası'na düzenli olarak dolmuş seferleri düzenlenmektedir. Dolmuşla Cennet Adası'na ulaştıktan sonra, mağara girişine kadar yaklaşık 1 km'lik bir yürüyüş yapmanız gerekir.

Nimara Mağarası Giriş Ücreti Var Mı?

Nimara Mağarası, Cennet, Yıldız ve Nimara Adası olarak isimlendirilen yarımada üzerindedir ve 350 m yükseklikte yer alır. Mağaranın yaşı sarkıt ve dikitlerden edinilen bilgilere göre 100.000 yıl olarak tespit edilmiştir. Deniz dalgaları ve akıntıları, kıyı bölgelerinde mağaraların oluşumuna katkıda bulunabilir. Dalgalar, kaya yüzeyini aşındırabilir ve içine mağaralar oyabilir. Bunlardan biri olan Nimara Mağarası'nın giriş ücreti bulunmadığı için ücretsiz şekilde bu tarihi mağarayı ziyaret edebilirsiniz.