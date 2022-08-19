Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu nedir, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar bu akşam Tv’de!

Başrollerinde Megan Fox, ve Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi bu akşam izleyicisi ile TRT ekranlarında buluşuyor. Film dövüş sanatlarına hakim 4 tane mutantın ustaları ile birlikte kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Peki, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte soruların cevabı!
NİNJA KAPLUMPAĞALAR FİLMİ KONUSU
Ninja Kaplumbağaların ezeli düşmanları olan Shredder hapishanenin yolunu ilk filmde tutmuştur. Araçla cezaevine gönderilirken doktor Baxter Stockman'ın organize ettiği Foot Clan tarafından kurtarılmaya çalışılır. Bu sırada Shredder farklı bir boyutta Beyin ile görüşecektir. Yaptıkları plan doğrultusunda kimsede olmayan bir mutant bileşenini yanına alır. Arabada tanıştığı Rocksteady ve Bebop'ı herkesten güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağaların işi her zamankinden dahada zorlaşmıştır. Maskeli kahraman Casey Jones ve gazeteci dostları April'ın yardımıyla el ele vererek düşmanlarını yenmeye çalışacaklardır.
NİNJA KAPLUMBAĞALAR OYUNCULARI
Megan Fox – April O'Neil
Malina Weissman – küçük April O'Neil
Will Arnett – Vern Fenwick
William Fichtner – Eric Sacks
Tohoru Masamune – Oroku Saki / The Shredder
Whoopi Goldberg – Bernadette Thompson
Minae Noji – Karai
Abby Elliott – Taylor
Taran Killam – McNaughton
Todd Freeman – Dr. Baxter Stockman
Paul Fitzgerald – Dr. O'Neil
Derek Mears – Dojo Ninja
NİNJA KAPLUMBAĞALAR NEYİ TEMSİL EDİYOR?
Mavi bantlı kaplumbağa, Leonardo: Leonardo da Vinci'yi
Turuncu bantlı kaplumbağa, Michelangelo: Michelangelo Buonarroti'yi
Kırmızı bantlı kaplumbağa, Raphael: Raphael Sanzio'yu
Mor bantlı kaplumbağa, Donatello: Donatello'yu temsil eder.