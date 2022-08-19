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Giriş Tarihi: 19.8.2022 14:03

Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu nedir, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar bu akşam Tv’de!

2016 yapımı aksiyon ve bilim kurgu filmi olan Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden bu akşam TRT’de ekranlara gelecek. Yönetmen koltuğunda Dave Green’in olduğu film, konusu ve oyuncuları ile dikkat çekiyor. İzleyiciler “Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu ne, oyuncuları kimler?” sorularına yanıt arıyor. Peki, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar!

Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu nedir, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar bu akşam Tv’de!

Başrollerinde Megan Fox, ve Alessandra Ambrosio gibi dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden filmi bu akşam izleyicisi ile TRT ekranlarında buluşuyor. Film dövüş sanatlarına hakim 4 tane mutantın ustaları ile birlikte kötülere karşı verdiği mücadeleyi konu alıyor. Peki, Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte soruların cevabı!

NİNJA KAPLUMPAĞALAR FİLMİ KONUSU

Ninja Kaplumbağaların ezeli düşmanları olan Shredder hapishanenin yolunu ilk filmde tutmuştur. Araçla cezaevine gönderilirken doktor Baxter Stockman'ın organize ettiği Foot Clan tarafından kurtarılmaya çalışılır. Bu sırada Shredder farklı bir boyutta Beyin ile görüşecektir. Yaptıkları plan doğrultusunda kimsede olmayan bir mutant bileşenini yanına alır. Arabada tanıştığı Rocksteady ve Bebop'ı herkesten güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağaların işi her zamankinden dahada zorlaşmıştır. Maskeli kahraman Casey Jones ve gazeteci dostları April'ın yardımıyla el ele vererek düşmanlarını yenmeye çalışacaklardır.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR OYUNCULARI

Megan Fox – April O'Neil

Malina Weissman – küçük April O'Neil

Will Arnett – Vern Fenwick

William Fichtner – Eric Sacks

Tohoru Masamune – Oroku Saki / The Shredder

Whoopi Goldberg – Bernadette Thompson

Minae Noji – Karai

Abby Elliott – Taylor

Taran Killam – McNaughton

Todd Freeman – Dr. Baxter Stockman

Paul Fitzgerald – Dr. O'Neil

Derek Mears – Dojo Ninja

NİNJA KAPLUMBAĞALAR NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Mavi bantlı kaplumbağa, Leonardo: Leonardo da Vinci'yi

Turuncu bantlı kaplumbağa, Michelangelo: Michelangelo Buonarroti'yi

Kırmızı bantlı kaplumbağa, Raphael: Raphael Sanzio'yu

Mor bantlı kaplumbağa, Donatello: Donatello'yu temsil eder.

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Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu nedir, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar bu akşam Tv’de!
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