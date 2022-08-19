Ninja Kaplumbağalar: Gölgelerin İçinden konusu nedir, oyuncuları kimler? Ninja Kaplumbağalar bu akşam Tv’de!

NİNJA KAPLUMPAĞALAR FİLMİ KONUSU

Ninja Kaplumbağaların ezeli düşmanları olan Shredder hapishanenin yolunu ilk filmde tutmuştur. Araçla cezaevine gönderilirken doktor Baxter Stockman'ın organize ettiği Foot Clan tarafından kurtarılmaya çalışılır. Bu sırada Shredder farklı bir boyutta Beyin ile görüşecektir. Yaptıkları plan doğrultusunda kimsede olmayan bir mutant bileşenini yanına alır. Arabada tanıştığı Rocksteady ve Bebop'ı herkesten güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağaların işi her zamankinden dahada zorlaşmıştır. Maskeli kahraman Casey Jones ve gazeteci dostları April'ın yardımıyla el ele vererek düşmanlarını yenmeye çalışacaklardır.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR OYUNCULARI

Megan Fox – April O'Neil

Malina Weissman – küçük April O'Neil

Will Arnett – Vern Fenwick

William Fichtner – Eric Sacks

Tohoru Masamune – Oroku Saki / The Shredder

Whoopi Goldberg – Bernadette Thompson

Minae Noji – Karai

Abby Elliott – Taylor

Taran Killam – McNaughton

Todd Freeman – Dr. Baxter Stockman

Paul Fitzgerald – Dr. O'Neil

Derek Mears – Dojo Ninja

NİNJA KAPLUMBAĞALAR NEYİ TEMSİL EDİYOR?

Mavi bantlı kaplumbağa, Leonardo: Leonardo da Vinci'yi

Turuncu bantlı kaplumbağa, Michelangelo: Michelangelo Buonarroti'yi

Kırmızı bantlı kaplumbağa, Raphael: Raphael Sanzio'yu

Mor bantlı kaplumbağa, Donatello: Donatello'yu temsil eder.