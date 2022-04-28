Nisa bebeğin annesi hâkim karşısına çıktı

İstanbul'da, 29 Mart'ta terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S.'nin yargılanmasına başlandı. 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ebru S., bebeğini bilerek ve isteyerek bırakmadığını öne sürdü. Ebru S., "Evin önüne bırakıp zile bastım. Beni görmemeleri için de oradan ayrıldım. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları tamdı. Mamaya da alışıktı. Gideceğim yer kabul etmediği için bırakmak zorunda kaldım" iddiasında bulundu. Mahkeme, tüm Türkiye'nin tepkisini çeken annenin tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.