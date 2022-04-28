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Giriş Tarihi: 29.4.2022

Nisa bebeğin annesi hâkim karşısına çıktı

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Nisa bebeğin annesi hâkim karşısına çıktı
İstanbul'da, 29 Mart'ta terk edilmiş halde bulunan ve tıp teknikeri Büşra Durmaz'ın sütannelik yaparak "Nisa Mihriban" ismini verdiği bebeğin annesi Ebru S.'nin yargılanmasına başlandı. 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen Ebru S., bebeğini bilerek ve isteyerek bırakmadığını öne sürdü. Ebru S., "Evin önüne bırakıp zile bastım. Beni görmemeleri için de oradan ayrıldım. Bıraktığımda 3 aylıktı. Aşıları tamdı. Mamaya da alışıktı. Gideceğim yer kabul etmediği için bırakmak zorunda kaldım" iddiasında bulundu. Mahkeme, tüm Türkiye'nin tepkisini çeken annenin tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı erteledi.

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Nisa bebeğin annesi hâkim karşısına çıktı
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