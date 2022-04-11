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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Nisa bebeğin annesine 2 yıl hapis talebi

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Nisa bebeğin annesine 2 yıl hapis talebi
İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan anne Ebru S. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma tamamlandı. İddianamede, Ebru S.'nin bebeğini 29 Mart'ta karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sardığı ve puset içine koyup Pendik'te bulunan bir binanın yanındaki boş arsaya bıraktığı anlatıldı. Şüpheli Ebru S.'nin sorgusunda bebeği bıraktıktan sonra zillere basıp olay yerinden uzaklaştığı, bebeği alıp almayacaklarını kontrol ettiği kaydedildi. Bebeğe bakacak gücünün olmadığını söyleyen anne Ebru S.'nin "terk" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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Nisa bebeğin annesine 2 yıl hapis talebi
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