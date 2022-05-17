Nisa bebeğin annesine tahliye

İstanbul'da, Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te 29 Mart günü terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapıp "Nisa" ismini verdiği bebeği terk ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan anne Ebru S.'nin yargılanmasına dün devam edildi. 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya katılan Ebru S., "Her şeyi söylemiştim. Savunmalarım geçerlidir" dedi. Avukatları da beyanlarında, "Müvekkil tutuklandığında bebek zaten hastaydı. Müvekkilimin bebeğin hastalanmasıyla bir alakası yoktur" diyerek Ebru S.'nin tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanık Ebru S.'nin tahliyesine karar vererek davayı erteledi.