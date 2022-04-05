Nisa bebekten acı haber

İstanbul'da ambulans görevlisi Büşra Durmaz'ın, terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bebekten acı haber geldi. Durmaz'ın "Nisa Mihriban" adını verdiği bebek, koruma altına alındığı çocuk bakımevindeki ihmal sonucu rahatsızlandı ve komaya girdi. Minik bebeğin gözaltına alınan annesi Ebru S. ise tutuklandı. Acil Tıp Teknikeri Büşra Durmaz (29), geçen salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Kendisi de bir bebek sahibi olan Durmaz, aç olduğunu fark ettiği bebeği hiç düşünmeden emzirdi. 3 aylık bebeğe de "Nisa Mihriban" ismini verdi. Bebek, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir bakımevine yerleştirildi. Dün sabah fenalaşan Nisa bebek, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Duran kalbi doktorların müdahalesiyle yeniden atmaya başlayan Nisa, yoğun bakımda entübe edildi. Durumu ciddi olan bebeğin beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediği henüz kesinlik kazanmadı. Bakımevinde görevli bakıcı kadın D.Y. hakkında, olayda ihmalinin bulunup bulunmadığının tespiti amacıyla "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.Öte yandan bebeği terk eden annenin bulunması için çalışmalarını sürdüren Çocuk Şube Müdürlüğü polisleri 60 kameranın görüntülerini incelemeye aldı. Kimliği tespit edilen anne Ebru S.'nin Maltepe'den Pendik'e giderek bebeği terk ettiği belirledi. Şüpheli kadının tüm hareketleri kameralara yansıdı. Ekipler, Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kerk" suçlarından gözaltına alınan Ebru S.'nin ifadesi alındı. 2019'da dini nikâhla evlendiğini anlatan Ebru S., bir çocuğu olduğunu belirtti. Ayrılmalarının ardından da çocuğunun eşinin yanında kalmaya başladığını söyledi. Ailesinin yanına döndüğünü kaydeden Ebru S., ailesinin kendisini istemediği biriyle evlendirmeye çalıştığını, bu nedenle ayrı eve çıktığını iddia etti.Ebru S. şöyle devam etti: "Murat Ç. isimli biriyle birliktelik yaşadım. Kendisini bir daha görmedim. Kadın Sığınma Evi'ne yerleştim. Orada hamile kaldığımı öğrendim. 5 Ocak'ta bir kız çocuğu dünyaya getirdim. 'Ebrar Nil' ismini verdim. Doğumdan sonra sığınma evine döndüm. Orada sürem dolmuştu. Buradaki bir kadının tavsiyesi üzerine başka bir kadının yanına gidebileceğimi, ancak bebekle kabul edilmeyeceğimi aktardı. Ben de bebeği 29 Mart'ta bilmediğim bir adrese, biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım." Adliyeye sevk edilen Ebru S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.