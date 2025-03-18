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Giriş Tarihi: 18.3.2025 11:30

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili ile birleşecek mi?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü itibarıyla başladı ve öğrenciler yoğun ders temposuyla eğitimlerine devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi doğrultusunda, öğrenciler Nisan ara tatili ile kısa bir dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki; 2024-2025 MEb takvimi ile 2. dönem ara tatil ne zaman, bayram tatili ile birleşecek mi?? İşte, Nisan ara tatil takvimi ve tüm detaylar.

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili ile birleşecek mi?

Mart ayının sonlarına yaklaşırken, yoğun ders temposundan yorulan öğrenciler Nisan ara tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek ara tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, 2025 ikinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi? İşte detaylar…

NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
Nisan ara tatil tarihleri 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin çalması ile tatile başlayacak.

Ramazan Bayramı tatili de 29, 30, 31 Mart ve 01 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gün sürecek. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelecek.

Ramazan Bayramı'nın içerisinde yer alacağı ara tatil toplamda hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek.

ARA TATİL NE ZAMAN BİTECEK?
Ara tatil 4 Nisan Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatili sonrasında öğrenciler 7 Nisan Pazartesi günü eğitim ve öğretimine kaldığı yerden devam edecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
Okullar 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin verilmesi ile yaz tatiline girecek.

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NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili ile birleşecek mi?
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