NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ 2024-2025 | İkinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak, bayram tatili ile birleşecek mi?

Mart ayının sonlarına yaklaşırken, yoğun ders temposundan yorulan öğrenciler Nisan ara tatili için geri sayıma başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen akademik takvime göre, öğrenciler hafta sonları da dahil olmak üzere toplam 9 gün sürecek ara tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Peki, 2025 ikinci dönem Nisan ara tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ve Ramazan Bayramı tatili birleşecek mi? İşte detaylar…
NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
Nisan ara tatil tarihleri 31 Mart-4 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Öğrenciler 28 Mart Cuma günü son ders zilinin çalması ile tatile başlayacak.
Ramazan Bayramı tatili de 29, 30, 31 Mart ve 01 Nisan 2025 tarihlerinde olup 3,5 gün sürecek. Bu tatilin 2 günü iş gününe denk gelecek.
Ramazan Bayramı'nın içerisinde yer alacağı ara tatil toplamda hafta sonları ile birlikte 9 gün sürecek.