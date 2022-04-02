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Giriş Tarihi: 2.4.2022 16:05 Son Güncelleme: 2.4.2022 16:13

Nisan ayında 10 metre kar ile zorlu mücadele mesaisi

MURAT YILDIRIM
Nisan ayında 10 metre kar ile zorlu mücadele mesaisi

Muş’ta, İl Özel İdaresi ekipleri nisan ayına girilmesine rağmen kalınlığı 10 metreyi bulan kar ile zorlu mücadelesini sürdürüyor. “Kar Kaplanları” olarak adlandırılan İl Özel İdaresi ekipleri, ilkbahar mevsiminde karakışın etkisini sürdürdüğü köylere ulaşmaya çalışıyor.

Merkeze bağlı 10 köy 21 mezranın bulunduğu Üçevler Grup Köy Yolu'nda günlerdir temizleme çalışması yürüten ekipler, yoğun çaba sarf ediyor. Yağış, fırtına nedeniyle yer yer kalınlığı 10 metreyi bulduğu bölgede nisan ayında zorlu mücadelesini sürdüren ekipler, ilerlemekte güçlük yaşıyor.

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı yolda ekiplerin yaptığı temizlik çalışması sonrasında ise, adeta kardan tüneller oluşuyor. Çığ oluşma riski korkusu altında bütün zorluklara göğüs gererek adım adım ilerleyen kar kaplanları, 10 metreyi bulan karda 100 metrelik mesafeyi 1 günde ancak temizleyebiliyor.

Kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu yollardaki zorlu çalışma gerçekleştirdiklerini İş Makinesi Operatörü Osman Korkmaz, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak karla mücadele mesaimiz, nisan ayında devam ediyor. 8 ile 10 metreyi bulan kar kütleleri ile zorlu mücadele ediyoruz. 10 metreyi bulan karda 100 metrelik yolu, bir günde ancak ulaşıma açabiliyoruz" dedi.

Çığ oluşma riski korkusu altında karla mücadele mesaisi yürüttüklerini anlatan bir diğer İş Makinesi Operatörü Harun Akcil ise, Nisan ayında 10 metreyi bulan kar kalınlığı ve diğer zorluklara göğüs gererek, adım adım ilerleyebildiklerini söyledi.

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Nisan ayında 10 metre kar ile zorlu mücadele mesaisi
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