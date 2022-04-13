Nisan ayında kıştan kalma görüntüler! Tüm şehir beyaza büründü

Erzurum'da dün akşam saatlerinde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde yerini kar yağışına bıraktı. Giderek şiddetini artıran ve tipi şeklinde yağan kar, kısa sürede cadde, sokak ve park halindeki araçları kapladı. Sokağa çıkanlar ise yazlık ayakkabı giymeleri nedeniyle güçlükle yürüyebildi. Kıştan kalma günleri hatırlatan tipi nedeniyle karayolu ulaşımında da aksamalar yaşandı. Yazlık lastikleri ile yola çıkıp karda kayan araçları sürücüler itekleyerek kurtarmaya çalıştı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve merkez ilçe belediyelerine ait iş makineleri cadde ve sokaklarda tuzlama ve kar küreme çalışması başlattı. Yoğun kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Erzurum-Kars karayolunun Hamam Deresi mevkisinde ağır tonajlı araçların kayması nedeniyle şehirlerarası ulaşımın da aksamalara yaşandı.
Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışının etkisini artırarak Erzurum'da çarşamba günü öğle saatlerine kadar kuvvetli, yer yer yoğun olmak üzere 25 santime kadar kar yağışının beklendiğini uyarısı yapıldı. Yetkililer, ulaşımda meydana gelebilecek aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.
ÇAMLIBEL GEÇİDİ'NDE ULAŞIMA 'KAR' ENGELİ
Sivas'ta, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Tokat- Sivas arasındaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde bazı araçlar yolda kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve Karayolları ekipleri, Çambıbel Geçidi'nde yolda kalan araçların kurtarılması için çalışma yaptı. Tokat'tan Konya'ya gitmekte olan Muzaffer Güneş yönetimindeki 42 AFS 422 çekici ve 51 KG 005 dorse plakalı TIR, geçitte kayganlaşan yolda makaslayınca yolu kısmen kapattı. TIR şoförü Güneş, "Tokat'tan şeker yükledim. Konya Karaman'a gidiyorum. Nisan ayı bize 'Nisan 1 Şakası' yaptı. Çamlıbel'le 10 santim kar yağdı" dedi.
Trafik ekipleri, sürücüleri zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Bölgede ulaşım kontrollü sağlanıyor.