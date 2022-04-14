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Giriş Tarihi: 14.4.2022

Nisan beyazı

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Nisan beyazı
Doğu Anadolu Bölgesi'nde önceki akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı, bölgedeki kentleri beyaza bürüdü. Nisan ayında sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar karla güne başladı. Akşam saatlerinde etkisini sürdüren yağış sabaha kadar devam etti. Havaların ısınmaya başlamasına aldanan sürücüler ise değiştirdikleri kış lastikleri nedeniyle zor anlar yaşadı. Yollarda araçlar kayganlaşan zemin nedeniyle güçlükle ilerlerken, jandarma ve emniyet ekipleri, şehirlerarası yollarda güvenlik önlemleri aldı. Yola çıkan sürücülerin, gerçekleştirilen yol çalışmaları nedeniyle zaman zaman geçişlerine izin verilmedi. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ile merkez belediyelerdeki ekipler gece boyu tuzlama ve yol açma çalışması yaptı. Erzurum- Kars Karayolu'nun Hamam Deresi mevkiinde ağır tonajlı araçların kayması nedeniyle şehirlerarası ulaşımda aksamalar yaşandı. Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölgede kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği öğrenildi.

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Nisan beyazı
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