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Giriş Tarihi: 8.2.2023

Nişan dönüşü kazada öldülerkazada

Nişan dönüşü kazada öldülerkazada
Bursa'da meydana gelen kazada, Özlem Savun'un (37) kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarptıktan sonra savrularak, kaza yapan başka otomobil ve yardım için sağ şeritte duranların 2 aracının arasına daldı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, 4 kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Serpil Terzi (47) ile kızları Betül Nur (25) ve Naz'ın (15), cumartesi günü Bursa'ya yakınlarının nişanına katılmak için geldiği ve İstanbul'a dönmek üzere yolda oldukları öğrenildi. Yaşamını yitiren Cansu Bağış'ın (23) da hafta sonu tatilini geçirmek için akrabalarının yanına geldiği Bursa'dan İstanbul'a dönmek üzere olduğu ortaya çıktı. DHA

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Nişan dönüşü kazada öldülerkazada
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