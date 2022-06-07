“Nisan” karma sergisini Cumhurbaşkanı Tatar açacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan 412'nci sergi olan "Nisan" adlı karma sergide 14 akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri yer alacak. Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün küratörlüğünde gerçekleştirilecek "Nisan" karma sergi 24 Haziran'a kadar ücretsiz olarak gezilebilecek.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde; üreten, tasarlayan, düşünen, uluslararası sanat gelişmelerini izleyen, yaşadığı dönemden haberdar olan, sorgulayan, aydın öğretim elemanlarımız ile gerçekleştirdiğimiz karma sergimizde yer alan eserler zengin bir üslup çeşitliliği sunuyor" dedi.