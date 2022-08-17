Nişan kavgası yapan aileler adliyeye sevk edildi... "Kızımızı kullandı evlilik vaadi verdi evlenmedi"

NİŞAN BOZULDU HUSUMETİ

İddiaya göre Yaren G. ile Emir K. bir süredir sevgililerdi geçtiğimiz yıl nişanlandılar ancak evlenme aşamasında nişan bozuldu. İki aile arasında bu sebeple bir husumet oluştu. Önceki gün erkek tarafından bir kadın iddiaya göre kızın ailesi tarafından darp edildi. Aynı gün darp edilen kadın kalabalık akrabalarını toplayıp kızın evine geldiler. Silahların konuştuğu kavgada 1 polis 5 kişi yaralandı.