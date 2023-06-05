Nişan Masası Süsleme Fikirleri - Evde Söz ve Nişan Masası Nasıl Süslenir?

Nişan masası süsleme fikirleri sizi ve sevdiğiniz şeyleri temsil eder. Bazı projeler vardır rengarenktir. Bazıları ise daha sadedir. Bu seçimi yapacak olan sizsiniz. Yine de Nişan masasında neler olur listesi genel geçer bir listedir. Örneğin nişan şekerleri olmazsa olmazlardır. Dolayısıyla her damat ve gelin adayının nişan masasında vardır. Bu tür organizasyonun en alıcı noktası Nişan masası nasıl süslenir kısmıdır. Herkesin hayran kalmasını istiyorsanız, nişan masası süslemesi nasıl yapılır alternatiflerine göz gezdirebilirsiniz.

Nişan Masası Süsleme Fikirleri

Günümüzde artık nişan, evde yapılmaktadır. Damat ve gelin adayları nişanlarının evde yapılmasını tercih etmektedir. Ev içerisinde geniş bir alan sağlanmaktadır. Bu geniş alana masa ve iki sandalye konmaktadır. En önemli kısımda masanın, sandalyelerin ve arka planın süslenmesidir. Nişan masasını süslemek için genelde gelin adayının zevkine başvurulur. Çiçek, pasta, atıştırmalıklar, diğer süslemeler için karar verecek olan genelde gelin adayıdır. Gelin adayının bu tür şeylere karar vermesi için bir araştırma yapması gerekir. Bu araştırma nişan masası süsleme fikirleri başlığı ile yapılabilir.

Evde Nişan Masası Nasıl Süslenir?

Evde yapılacak olan nişanın masası hazırlanırken ilk olarak konsept seçilir. Konsept de renk, süslemelerin hangi malzeme ile yapılacağı seçilir. Bu nokta da isterseniz daha sade ya da daha renkli bir konsept seçebilirsiniz.

Sade Nişan Masa Konsepti

Sade nişan masa konseptinde genelde renkler soft renklerdir.

Beyaz, krem rengi, ahşap renkleri genelde tercih edilir.

Nişan masasının hemen arkasında yer alan arka planda masanın rengine uygun olarak seçilir.

Arka planda yer alan süslemeler de sade ve şıktır.

Sade nişan masa konseptinde önemli olan bir tünlük ve sadelikle şıklığı yakalamaktır.

Renkli Nişan Masa Konsepti

Renkli nişan masa konseptini seçenler genel olarak abartıyı seven kişilerdir.

Lila, mor, pembe, lacivert ve diğer koyu renkler daha çok tercih edilmektedir.

Renkli nişan masa konseptinde bizleri kalabalık bir masa karşılamaktadır.

Masa üzerindeki süslemelerin detayları sade değil aksine biraz daha fazla olur.

Genelde arka plan da nişan masası gibi renkli ve detaylı işlemelere sahiptir.

Nişan Masasında Neler Olur?

Nişan masasında olan şeyler birbiriyle bürün olmalıdır. Renk ve görünüş bakımından bütüncül bir izlenim oluşturmalıdır. Nişan masasında olan bazı materyaller şu şekildedir:

Çiçek

Nişan Şekeri

Nişan Tepsisi

Yüzükler

Nişan Pastası

Diğer atıştırmalıklar

Nişan Masası Nasıl Süslenir?

Nişan masasını süslemek için öncelikle masaya sereceğiniz bir örtüye ihtiyacınız vardır. Örtüyü serdiğinizde masanın ayakları gözüküyor ise oraya da süslemeler yapabilirsiniz. Masanın dizaynına göre arka planı da süslemeniz gerekir. Nişan masası ve arka plan arasında bir bütün olması gerekir.