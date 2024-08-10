Nişan takıları soruşturma açtırdı

İstanbul Kartal'da yaşayan ve ikinci evliliğini yapan muhasebeci Elif Ö. (29) sosyal medyada düğün fotoğraflarını paylaştı. Eski gelininin sosyal medyadaki düğün fotoğraflarını gören kayınpeder Mahmut Z. (66), Elif Ö.'nün fotoğraflarını kendi hesabında paylaşarak, "Önce benim takılarımı öde. Sizde namus ne gezer. Altınlarının parasını ben verdim, öde" yazarak hakaretler yağdırdı. Bir dönem kayınpederi olan Mahmut Z.'nin paylaşımlarını gören genç kadın karakola giderek şikâyetçi oldu. Baba-oğul hakkında, "tehdit" ve "kadına karşı hakaret" suçlarından İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.