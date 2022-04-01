Nisanda 6 metre kar

Bitlis'te, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılıyor. Yücebaş Köyü yolunda çalışma başlatan ekipler, yer yer 6 metreye yaklaşan kar örtüsüne rağmen iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 400 kilometrelik bir yol ağı bulunan İl Özel İdaresi ekipleri, sürpriz kar yağışı ile birlikte 26 bin 181 kilometrelik yol açma çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, karla mücadele ekiplerine teşekkür ederek gecelerini gündüzlerine katıp özveriyle çalıştıklarını söyledi.Aşit açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 22-23 gündür yağan yoğun kar nedeniyle Bitlis mart ayında hiç beklemediğimiz kadar kar yağışı aldı. Yücebaş Köyü'nde karla mücadelemiz sürüyor. Bu mevkide 5.5 ile 6 metre arasında kar kalınlığı bulunmaktadır. Bugüne kadar 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelimizle 26 bin 181 kilometrede yol açmış bulunmaktayız. Bu sene son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Çalışmalarımız devam etmektedir."