Haberler Yaşam Haberleri Nisanda 6 metre kar
Giriş Tarihi: 2.4.2022

Nisanda 6 metre kar

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Nisanda 6 metre kar

Türkiye’nin en fazla kar yağışı alan ili Bitlis’te, 6 metreyi bulan kar şaşırttı. Karla mücadele çalışmaları, nisan ayında da zorlu doğa şartlarına rağmen devam ediyor

Bitlis'te, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolları tek tek ulaşıma açılıyor. Yücebaş Köyü yolunda çalışma başlatan ekipler, yer yer 6 metreye yaklaşan kar örtüsüne rağmen iş makineleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kent genelinde 2 bin 400 kilometrelik bir yol ağı bulunan İl Özel İdaresi ekipleri, sürpriz kar yağışı ile birlikte 26 bin 181 kilometrelik yol açma çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, karla mücadele ekiplerine teşekkür ederek gecelerini gündüzlerine katıp özveriyle çalıştıklarını söyledi.



30 YILIN EN ŞİDDETLİ KIŞI
Aşit açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Yaklaşık 22-23 gündür yağan yoğun kar nedeniyle Bitlis mart ayında hiç beklemediğimiz kadar kar yağışı aldı. Yücebaş Köyü'nde karla mücadelemiz sürüyor. Bu mevkide 5.5 ile 6 metre arasında kar kalınlığı bulunmaktadır. Bugüne kadar 10 şantiyede 50 iş makinesi ve 75 personelimizle 26 bin 181 kilometrede yol açmış bulunmaktayız. Bu sene son 30 yılın en şiddetli kışını yaşadık. Çalışmalarımız devam etmektedir."

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızını evlendiren Yaşar Alptekin gözyaşlarına boğuldu! Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin evlendi!
Son dakika: Tarım Kredi’den Ramazan kampanyası! Piyasadan yüzde 10 daha ucuz
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Ayasofya-i Kebir Camii'nde Ramazan heyecanı: 88 yıl sonra bir ilk...
CHP ve HDP'yi eleştirdiği için görevden alınmıştı! Yavuz Ağıralioğlu ilk kez konuştu: Karar bana bildirilmemişti
Başkan Erdoğan dev projeyi hizmete açacak: O süre 25 dakikaya düşüyor...
Rusya Ukrayna savaşında son dakika | Ukrayna Rus topraklarını vurdu: Petrol rafinerisinde yangın
Son dakika: Bakan Koca "Çok mutluyuz" diyerek duyurdu! İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı üçte bire indi
AP Başkanı Roberta Metsola, Kiev’de Zelenski ile bir araya geldi! Ukrayna’ya üç konuda söz verdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Nisanda 6 metre kar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA