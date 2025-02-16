Nişanına gidiyordu… Genç asker kazada hayatını kaybetti!

Kaza, 13 Şubat'ta saat 20.00 sıralarında Bingöl'ün Genç ilçesi Doğanca mevkisinde meydana geldi. Kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu bölgede, Şırnak'tan Erzurum'a gitmekte olan araç, Mardin Seyahat'e ait yolcu otobüsü virajlı yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden Piyade Sözleşmeli Er Abdullah Kaya'nın cenazesi, doğup büyüdüğü Erzurum'un Pasinler ilçesi kırsal Alvar Mahallesi'ne getirildi. 6 çocuklu Kaya ailesinin üçüncü çocuğu olan Abdullah Kaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı alana taşındı. Cenazeye, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, 9'uncu Kolordu Komutanı Tümgeneral Tuncay Altuğ, Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesi Başkanı Recep Akgül, Kaya ailesinin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından Kaya'nın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

"Oğlum nişanı için yola çıkmıştı…"

Oğlunun evlilik hazırlığı için memlekete geldiğini söyleyen baba Ali Kaya (56), gözyaşları içinde konuşarak şu ifadeleri kullandı: "Oğlum nişanlanmak için buraya izne geliyordu. Bingöl'de geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti. Acımız çok büyük." Abdullah Kaya'nın amcası Ömer Kaya (75) ise "Hayırlı bir iş için yola çıkmıştı. Torunumla nişanlanacaktı, ama nasip olmadı. Takdiri ilahi" diyerek duygularını paylaştı.

Sözlüsü gözyaşlarına boğuldu

Kazayı öğrenir öğrenmez Erzurum'a gelen sözlüsü Nefise Öztürk (25), cenazede gözyaşlarına boğuldu. Kaya'nın künyesini boynuna asan Öztürk, tabut başında güçlükle ayakta durabildi. Genç kadını, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ailesi ve sevdiklerinin büyük üzüntü yaşadığı Abdullah Kaya, askeri törenle toprağa verilirken, sevenleri gözyaşlarıyla dualar etti.